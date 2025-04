Đalović: Da nam je ovo netko ponudio nakon pet komada protiv Olimpije, svi bi se smijali

Nije to bilo lepršavo niti oku ugodno, ali Rijeka je svoj posao odradila. Slavila je teškom mukom kod Lokomotive (1-0) u 28. kolu HNL-a i nastavila utrku s Hajdukom za naslov prvaka. Na samo bod su zaostatka, a u sljedećem kolu na Rujevicu im dolazi Varaždin.

- Teška i zahtjevna utakmica protiv momčadi protiv koje stalno moraš biti budan. Brzi su i opasni, vidjeli ste i na prošlim utakmicama, ako se opustiš, kazne te. Taktički smo odigrali odlično. Postavili smo se kako treba, nismo dozvolili tranziciju iz koje su opasni. Čekali smo svoje prilike, Lokomotiva je isto imala svoje, ali zasluženo smo pobijedili za taj jedan gol - rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.

Vaša momčad izgledala je umorno i bez energije?

- Varate se, ne znam gdje ste vidjeli da su igrači umorni. Pa igrali smo u srijedu pa prije tjedan dana. Pa ja bih da svaku utakmicu budemo umorni i pobijedimo 1-0. Budimo realni, nije lako pobijediti bilo koga. Mijenjao sam samo zbog ozljeda, Petrovič i Djouahra su imali problema, potonji je inzistirao da igra drugo poluvrijeme. Dobili smo Oreča, prvi put je igrao, svi momci koji su ušli bili su odlični, donijeli su plus u igri, to je dobra vijest za nas. Imamo teške utakmice do kraja, svako kolo netko ne može. Tko je ovdje pobijedio lagano? Ja mislim da su momci odigrali taktički sjajnu utakmicu. Čekali smo svoje šanse, pobijedili i idemo dalje.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Silvio Ilinković igra sve bolje i bolje.

- Govorio sam o njemu i ranije, on je budućnost Rijeke. Izvanredno trenira, imao je problema s ozljedama, ali pokazao se odličnim na posljednjih nekoliko utakmica. Raduje me on i svi igrači, vidite koliko su se radovali golu pa i oni koji nisu igrali. Žive jedan za drugoga, ta kemija nam je jako bitna. A što se tiče utakmice, nekad moraš patiti, to je tako - rekao je Đalović.

Dotaknuo se i Lindona Selahija koji je u izostanku Petroviča sam držao vezni red.

- On je tri zadnje utakmice možda bio najbolji igrač uz Fruka, igrao je odlično, držao poziciju, svaku igrao po 90 minuta. Bio je izvanredan. Igra sjajno i kad je sam na zadnjem veznom ili u paru s Petrovičem, njemu je svejedno.

Rijeka: Radomir Đalović i Duje Čop održali konferenciju za medije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Toni Fruk opet je zabio za pobjedu i donio vrijedna tri boda u borbi za titulu, a velike probleme on i Duje Čop stvarali su domaćinima tako što su često mijenjali pozicije.

- Radimo to na treninzima, bitno je da se nadopunjavaju, jedan se spusti, drugo se podigne. Čop je bio odličan 65 minuta, Fruk je nakon toga otišao gore i zabio gol. Raduje me predstava obojice pa i Dogana koji je ušao i imao priliku za gol.

Rijeka je prije godinu dana izgubila kod Lokomotive i tada je započeo crni niz nakon kojeg su ostali bez naslova. Kakve su pouke izvukli iz prošle sezone i koliko im to znači u aktualnoj borbi za naslov?

- Mislim da smo do ovog trenutka napravili ozbiljan uspjeh. Ušli smo u finale Kupa, ponovili smo prošlogodišnji uspjeh, to je velika stvar. Osam kola je do kraja prvenstva, imamo samo jedan bod manje od Hajduka. Pa da nam je to netko ponudio kada smo ljetos izgubili od Olimpije 5-0, svi bi nam se smijali. Ovo je ozbiljan uspjeh, ali ne smije nas zavarati. Moramo izvući maksimum i vidjet ćemo gdje će nas to odvesti. Teško je uspoređivati prošlosezonsku momčad s ovom, puno igrača je otišlo, neki su ostali, svi smo pametniji i iskusniji. Neke stvari su drugačije, kao recimo energija. To će nam sve poslužiti da probamo izvući sve do kraja kako treba - rekao je Đalović.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dotaknuo se i Dinama koji je u subotu izgubio od Istre (3-0).

- Dinamo je godinama dominirao u ligi, ja ih još ne bih otpisao do kraja, ima osam utakmica, oni se uvijek mogu podići. Podjednaki su nam protivnici Dinamo Hajduk. Ako ćemo razgovarati o igri, Hajduk gotovo svaku utakmicu pobjeđuje 1-0 i bod su ispred nas. Možemo pričati da ne igraju dobro ni Hajduk ni Dinamo, a ja se vodim utakmicama koje smo ove sezone igrali protiv njih. Dinamo smo pobijedili 4-0, Hajduk 3-0, nisu nas nijednom pobijedili. Imamo osnove da vjerujemo u sebe i borimo se do kraja. Nemamo pritisak, ali kada si tu, kada vidiš kako drugi igraju, idemo se boriti sa svima do kraja - zaključio je trener Rijeke.