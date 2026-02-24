Obavijesti

RIJEČKI ARHITEKT DUPLE KRUNE

Đalović i službeno dobio treći otkaz u sezoni, navijači bijesni: 'Milijune smo bacili u smeće'

Piše Josip Tolić,
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kayserispor otpustio Đalovića, navijači bijesni! Klub u kaosu: bizarni incidenti, tučnjave i ispadanje prijete. Hoće li nova energija spasiti sezonu

Turski prvoligaš Kayserispor, koji se bori za ostanak u prvoj turskoj ligi, objavio je vijest o prekidu suradnje s Radomirom Đalovićem koju je praktički obznanio prije više od dva tjedna, ali do ovog utorka očito nije dogovorio i financijske uvjete razlaza. Klub se od trenera oprostio kratkom objavom na svom službenom Instagram profilu.

U kratkoj i formalnoj objavi, turski klub je potvrdio kraj suradnje. "S tehničkim direktorom Radomirom Đalovićem sporazumno smo raskinuli suradnju. Njemu i njegovom timu želimo uspjeh u budućim karijerama", stoji u priopćenju.

Iako je objava o odlasku Đalovića bila pomirljiva, reakcije navijača u komentarima otkrivaju duboko nezadovoljstvo. Komentari poput "Ma kakva zahvala?", "Gubi se" i "Zbog pogrešnog odabira uprave Kayserispora, milijuni su opet bačeni u smeće" jasno pokazuju da navijači krivca ne vide samo u treneru, već i u vodstvu kluba.

Momčad se trenutačno nalazi na 17. mjestu ljestvice turske Süper Lige, u opasnoj zoni ispadanja, a uprava očito vjeruje da je za preokret sezone potrebna nova energija na klupi. Ova smjena samo je posljednji u nizu turbulentnih događaja koji potresaju klub iz Kayserija.

Iza Đalovića je poprilično turbulentnih pola godine. Nakon dvostruke krune s Rijekom dobio je otkaz u rujnu, potom preuzeo Maribor i napustio ga nakon svega dvije utakmice zbog tučnjave na treningu, a sad je odletio iz Turske nakon 15 utakmica i svega tri pobjede uz četiri remija.

Sredinom siječnja klub se našao u bizarnoj situaciji kada je novo pojačanje, francuski branič Ronael Pierre-Gabriel, koji je došao iz Dinama, napustio grad bez dopuštenja samo dan nakon potpisivanja ugovora, zbog čega je klub pokrenuo pravni postupak. Nedavno je iz momčadi zbog internih nesuglasica odstranjen i najbolji strijelac kluba, German Onugkha.

