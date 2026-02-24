Navijač Tudorovog Tottenhama rugao se zvijezdi Arsenala zbog izgleda njegove supruge...

Ružan skandal u Derbiju sjevernog Londona! Navijač Tottenhama pokazao fotografiju djevojke Arsenalovog Declana Ricea, izazvavši lavinu osuda. Strastvena veza nogometaša i Lauren Fryer postala meta napada. Navijači zgroženi, traže zabranu za neodgovornog navijača
Rivalstvo između Arsenala i Tottenhama, poznato kao Derbi sjevernog Londona, jedno je od najžešćih u engleskom nogometu. No, strast navijača ponekad prelazi granice sportskog duha, što je pokazao i nedavni incident u kojem je meta bio Arsenalov veznjak Declan Rice.
Rivalstvo između Arsenala i Tottenhama, poznato kao Derbi sjevernog Londona, jedno je od najžešćih u engleskom nogometu. No, strast navijača ponekad prelazi granice sportskog duha, što je pokazao i nedavni incident u kojem je meta bio Arsenalov veznjak Declan Rice.
Rivalstvo između Arsenala i Tottenhama, poznato kao Derbi sjevernog Londona, jedno je od najžešćih u engleskom nogometu. No, strast navijača ponekad prelazi granice sportskog duha, što je pokazao i nedavni incident u kojem je meta bio Arsenalov veznjak Declan Rice.
Rice je nakon utakmice u razgovoru sa suigračem Bukayom Sakom opisao neugodnu situaciju koja se dogodila tijekom utakmice, kada se spremao izvesti udarac iz kuta.
"Kad sam išao izvesti korner, pokazivali su mi je, pa sam očito bio ljut," navodno je Rice rekao Saki, referirajući se na fotografiju svoje djevojke koju mu je s tribina pokazivao navijač Tottenhama.
Riječ je o Lauren Fryer, Riceovoj dugogodišnjoj partnerici s kojom je u vezi još od tinejdžerskih dana.
Par je zajedno od svoje 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa.
Potez navijača time dobiva još ružniju dimenziju.
Naime, Fryer više puta bila meta zlobnih online napada zbog svog izgleda, zbog čega je obrisala sve fotografije s društvenih mreža.
Reakcija na ovaj potez bila je gotovo jednoglasna osuda.
Ubrzo nakon utakmice, brojni ljudi, većinom navijači Arsenala, izrazili su svoje zgražanje nad postupkom navijača Spursa.
Komentari poput "Kako možeš nekoga ismijavati sa ženom koju voli?" i "Rivalstvo se svodi na podbadanje... Uplitanje nečije djevojke je jednostavno čudno i patetično" dominirali su u raspravi.
Mnogi su pozvali na akciju, tražeći da se neodgovornom pojedincu izrekne zabrana dolaska na stadion ističući kako takvo ponašanje nema mjesta u sportu.
