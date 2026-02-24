Obavijesti

GNJUSNA PROVOKACIJA

Navijač Tudorovog Tottenhama rugao se zvijezdi Arsenala zbog izgleda njegove supruge...

Ružan skandal u Derbiju sjevernog Londona! Navijač Tottenhama pokazao fotografiju djevojke Arsenalovog Declana Ricea, izazvavši lavinu osuda. Strastvena veza nogometaša i Lauren Fryer postala meta napada. Navijači zgroženi, traže zabranu za neodgovornog navijača
England footballer Declan Rice pictured on a luxury yacht with his girlfriend Lauren Fryer as they enjoy their holidays in Formentera!
Rivalstvo između Arsenala i Tottenhama, poznato kao Derbi sjevernog Londona, jedno je od najžešćih u engleskom nogometu. No, strast navijača ponekad prelazi granice sportskog duha, što je pokazao i nedavni incident u kojem je meta bio Arsenalov veznjak Declan Rice.  | Foto: FRCO
