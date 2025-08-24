Obavijesti

Đalović: 'Istukli su nas, rješenja nam nemaju veze sa životom'

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a. Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun, istaknuo je trener Rijeke

Rijeka je doživjela drugi poraz u novoj sezoni HNL-a. Varaždin je slavio preokretom 2-1 na Rujevici i nanio hrvatskom prvaku težak poraz uoči uzvrata u Solunu s PAOK-om u playoffu Europske lige.

Varaždinci su sasvim zasluženo pobijedili jer su bili bolji većinu susreta. Toga je svjestan i riječki trener Radomir Đalović koji nikako nije mogao biti zadovoljan nastupom svoje momčadi.

- Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni - rekao je Crnogorac za MAXSport pa dodao:

- U sredini nismo mogli napraviti prekršaj. Oni su nas istukli. Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a. Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun.

