Đalović: Pašalić bi mogao otići? Takav smo klub, odlazili su veći. Čabraja: Morat ćemo bez Čopa

Festival golova održao se na Rujevici u 19. kolu HNL-a. Rijeka je po povratku sa zimske stanke napunila mrežu Lokomotive (4-1), učvrstila se na prvom mjestu u prvenstvu i trener Riječana Radomir Đalović mogao je biti vrlo zadovoljan.

- Ušli smo odlično, zabili smo golove na vrijeme. Mislim da smo bili razigrani. Zaslužena pobjeda, ali čestitao bih i Lokomotivi. Krivo mi je što smo primili taj gol iz naše greške. Neke stvari smo morali bolje razigravati. Uživamo još danas, a onda se okrećemo Varaždinu - rekao je Đalović nakon utakmice.

Dva gola dao je Nais Djouahra, po jedan Toni Fruk i Marco Pašalić. Upravo je Pašalić mahao tribinama Rujevice koja mu je uzvratila pljeskom kada je izlazio iz igre.

Sve su češći i jači navodi da bi uskoro trebao napustiti Rijeku pa je moguće protiv Lokomotive odigrao posljednju utakmicu u bijelom dresu.

- To nije pitanje za mene. Ja bih bio najsretniji da ostane. On je klasa, hrvatski reprezentativac. Za mene će biti teško ako ode, ali mi tako funkcioniramo, klub tako funkcionira. Odlazili su već igrači pa smo opet na prvom mjestu. Imamo unutarnjih rezervi ako Pašalić ode. Nadam se da neće - prokomentirao je Đalović.

Ovu utakmicu obilježio je i Duje Čop koji nije konkurirao za nastup kod Lokomotive. Silvijo Čabraja dao je osvrt na to.

- Bolje smo prošli nego zadnji puta ovdje, barem smo zabili jedan gol. Rijeka je bila agresivna, rastrčana, dobra. Mi smo nešto pokušavali, no nažalost primili smo drugi gol iz kornera, a to se ne smije primati niti u mlađim pionirima. Čop ide u Rijeku? Na mene to nije utjecalo. Tako je kako je. Naravno da nam nedostaje Čop, no koga nema bez njega se mora i može. Dušan Vuković je dobro odgovorio na toj poziciji. U svakom slučaju imali bi veće mogućnosti i mogli bi ranije raditi izmjene. Sigali? Prva je utakmica, imamo 17 kola do kraja. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ozbiljan igrač, nadam se da će nam pomoći - rekao je strateg 'lokosa'.