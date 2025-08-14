Đalović uoči Dinama: Teret nam je pao s leđa, sad ćemo igrati bolje! Nas se pita na Rujevici

Derbi trećeg kola Hrvatske nogometne lige igra se u subotu u 21 sat na Rujevici. Aktualni prvak Rijeka dočekuje Dinamo koji je, uz Hajduk, jedini ostvario dvije pobjede u prva dva kola. Momčad s Kvarnera odradila je posao u Europi i izbacila Shelbourne te je pitanje koliko će imati snage za derbi, ali svakako nas očekuje spektakl. Iz kuta Rijeke utakmicu su najavili Radomir Đalović i "prva violina" njegove momčadi, Toni Fruk.

Rijeka: Trener Đalović i igrač Fruk na konferenciji HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Derbi na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, ali sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet. U Europi nas dalje čeka težak protivnik, ali to za sada trebamo zaboraviti. Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se i nas nešto pitati - rekao je Đalović pa dodao:

- Gledali smo njihove utakmice protiv Vukovara i Osijeka. Puno novih igrača, s dobrim trenerom. Puno su uložili u momčad, doveli Belju, koji je sam koštao oko pet milijuna. Nova su i kvalitetna momčad koju smo analizirali, ali naglašavam da je bitno kakvi ćemo mi biti. Treba nam dobra energija, pobjeda iz Irske puno će značiti za samopouzdanje. Očekujem punu Rujevicu, strašnu atmosferu i da napravimo pravi rezultat. Ponavljam, bitno je to kakvi ćemo mi biti, oni su doveli puno novih igrača i nije lako igrati na Rujevici.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zatim je komentirao i igru svoje momčadi u dosadašnjem dijelu sezone.

- Bili smo u grču jer smo bili opterećeni, svi smo toliko željeli prolaz i htjeli smo Europu, posebno poslije dva trofeja. U Shelbourneu smo bili odlični i kad smo kompletni smo jako dobri. Dečki su pokazali da žele prolaz i čestitam im na ovome. Svaka im čast i svakako da nam je pao pritisak i vjerujem da ćemo sada biti bolji i zabijati više golova. Za vikend očekujem punu Rujevicu, dobar Dinamo, a mi da budemo bolji - rekao je trener Rijeke pa dodao:

- Petrovič (kartoni) i Škorić su van stroja, a vidjet ćemo što je s Radeljićem i Majstorovićem. Svi ostali su spremni. Janković je tu, Fruk je tu i nadam se da će biti tu što duže. Petrovič je jako bitan igrač za nas, ali pokazali smo da možemo bez njega. Očekujem da ga igrači koji dobiju priliku umjesto njega dostojno zamjene, a i dobro je da malo odmori da bude svjež za Europu.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Derbi je najavio i Toni Fruk

- Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da se na Rujevici ipak nas nešto pita i da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu. Nakon Europe i ostvarenog cilja bit će nam puno lakše igrati, s manjim teretom i puno većim samopouzdanjem. Kada ti dolazi Dinamo daješ svoj maksimum i želiš pokazati da si bolja momčad. Imaju puno novih igrača željnih dokazivanja, ali na našem stadionu se nas više pita, moramo igrati našu igru i golovi će nakon toga dolaziti. - rekao je Fruk i dodao:

- I dalje sam igrač Rijeke, imamo još 15 dana i ako se nešto dogodi u redu, ali samo na obostrano zadovoljstvo. Ako ne, tu sam i peglamo dalje.