Đalović uoči PAOK-a: Moramo igrati kao protiv Dinama u drugom poluvremenu...

Rijeka je preživjela Shelbourne i u dramatičnoj završnici ušla u play-off Europske lige. Radomir Đalović ostvario je klupski cilj, momčad će ove jeseni igrati u Europi, a u kojem natjecanju, doznat ćemo nakon dvomeča s PAOK-om.

Rijeka počela pripreme

Prva utakmica play-offa EL igra se u četvrtak na Rujevici od 20.45 sati, utakmicu je najavio trener Radomir Đalović.

- Očekuje nas teška utakmica i ozbiljan suparnik. PAOK je izuzetno kvalitetan u svim linijama, ali tako i mora biti budući da igramo play-off Europske lige. Dvije smo utakmice udaljeni od grupne faze i napravit ćemo sve da u prvoj utakmici na Rujevici ostvarimo prednost uoči uzvrata u Solunu - kazao je trener Rijeke.

Rijeka: Trener Đalović i igrač Fruk na konferenciji

Ishvalio je grčku momčad koja je u protekle dvije godine iz Europe izbacila Hajduk i Dinamo.

- PAOK ima kvalitetu u svakoj liniji. Od Lovrena i Ivanušeca koji su izvanredni, do Konstanteliasa, doveli su Čalova… Momčad im se nije puno mijenjala, slagani su da se u Grčkoj bore za naslov prvaka. Ova utakmica mora za sve nas biti nagrada, jer smo ostvarili cilj time što smo osigurali grupnu fazu nekog od europskih natjecanja, ali rekao sam da se time nećemo zadovoljiti. Moramo dati sve od sebe, biti maksimalno hrabri, ići kao što smo išli drugo poluvrijeme protiv Dinama i ostvariti prednost. Svi znamo da je PAOK jak, ali jaki smo i mi - kazao je Đalović.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo

Ante Matej-Jurić proteklih godinu dana nastupao je za talijansku Bresciju koja se nedavno ugasila pa je kao slobodan igrač došao u Rijeku i vrlo brzo se nametnuo u prvoj postavi.

- Čeka nas jako teška utakmica, ali protiv Shelbournea smo vidjeli da nije bitno tko je favorit, već tko je kakav na terenu. Od prve minute moramo se postaviti bolje nego u nekim prethodnim utakmicama, a mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo nešto pozitivno - rekao je Jurić.