Nakon dramatične utakmice protiv Rijeke (3-2), Hajduk je napokon svojim navijačima priuštio jednu lagodnu i opuštenu utakmicu bez apaurina.

Splićani su dominantno i rutinski pobijedili Istru 1961 (4-0) te s trećom pobjedom zaredom skočili na treće mjesto prvenstva preskočivši Dinamo uz utakmicu više.

'Bili' su od prve minute pokazali kakvu utakmicu ćemo gledati. Sijevale su šanse od samog početka i bilo je samo pitanje koliko puta će Lučić morati vaditi loptu iz mreže. Prvi put je morao u 11. minuti nakon što je zabio Ljubičić, a 17 minuta kasnije precizan je bio Fossati koji je s 20 metara pogodio desne rašlje.

U nastavku je to bila jednosmjerna utakmica. Hajduk je smanjio tempo i u potpunosti kontrolirao susret, a onda ipak u završnici pojačao. Prvo je Krovinović zabio prvijenac za Splićane u prvenstvo, a utakmica ne može proći da ne zabije Marko Livaja. U 92. minuti fenomenalno je pogodio lijeve rašlje s 25 metara za uvjerljivu pobjedu 'bilih'. Bio mu je to 11. gol u prvenstvu.

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je dobro raspoložen, kako i ne bi kad je njegova momčad sigurnom igrom lako došla do pobjede nad Istrom.

- Ne mogu biti nego zadovoljan, s tri boda, s četiri gola, s čistom mrežom... Na koncu je i Livaja zabio, zaslužio je gol jer je igrao jako dobro, sve su lopte išle u napadu preko njega. Zadovoljan sam da nije izašao s terena bez gola. Što se tiče igre nikad nisam potpuno zadovoljan, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nekih pogrešaka... Ali ova je utakmica je sada iza nas, sada smo koncentrirani na Kup utakmicu protiv Lokomotive - kazao je litavski trener.

Stefan Simić i Nikola Katić iznenađujuće su ostali na klupi, a priliku od prve minute dobio je Dimitrov.

- Čekaju nas tri utakmice u nizu, ne poznajem sve igrače dobro, i ovo je bila prilika da vidimo kako igra i u kakvoj je formi. Promjena formacije? Ne mogu reći da ćete vidjeti isto ovo u idućoj utakmici. Formacije su razne, mi moramo izvući najbolje iz svake utakmice. Danas je bilo ovako, ne mogu reći što će biti u utorak, vidjet ćete u utorak.

Kiša je zalijevala Poljud, ali više od četiri tisuće hrabrih navijača došlo je pogledati Hajdukovu rapsodiju.

- Isplatilo se pokisnuti za ovu pobjedu. Tri boda su tu, a to je najvažnije. Kad na proljeće pogledamo na ljestvicu, ova tri boda će biti tu.

Filip Krovinović danas je odradio sjajan susret. Sve akcije išle su oko njega, diktirao je tempo pa u konačnici zabio prvijenac za 'bile' u prvenstvu. Jako je falilo Splićanima, no ozljeda je iza njega i u sve boljoj je formi.

- Krovinović igrač utakmice? Svatko ima svoje favorite, pa i vi. Krovinović je nakon ozljede odigrao dvije utakmice u nizu, dobro je igrao, skupio je minutažu, zabio je i gol, igrao je dobro... A što se tiče njegove pozicije, dobio je slobodu poput Livaje, on je također kreativan i ne možeš ga limitirati u jednu poziciji, ali ostali igrači moraju osjetiti igru i zatvoriti prostore koje oni napuste.

Nakon gola Hrvatskom dragovoljcu, Marin Ljubičić opet je zabio. A odličan susret odradio je i Stipe Biuk.

- Oni pokazuju kvalitetu na svakom treningu, da nije tako ne bi ni počinjali utakmicu. Mladi igrači imaju veliku budućnost, moraju nastaviti raditi dobro i dalje, ne smiju gubiti koncentraciju. Pokazali su karakter, bili su hrabri, Ljubičić je zabio... moram biti zadovoljan - kazao je trener Hajduka.

Puno odmora nema. Hajduku sada slijede čak tri gostovanja u Zagrebu u sljedeća dva tjedna i tri teške utakmice protiv Lokomotive i Dinama. Prva na rasporedu je već u utorak kada gostuju u Kranjčevićevoj u sklopu četvrtfinala Kupa.

- Svaki gol i svaka pobjeda je dobra, ali mi moramo stajati čvrsto na zemlji. Očekujem tešku utakmicu u utorak i mi moramo biti spremni. Od sutra starta priprema i sve naše misli su usmjerene na Lokomotivu. Ne ponavljam bez veze da je važna svaka pobjeda i da što više golova zabijamo. Nije isto dobiti 1-0 ili 3-0, svaki gol diže samopouzdanje strijelca i što ih je više, to je bolje. Sretan sam zbog onih koji su zabili, ali tri boda su ipak najvažnija - rekao je Dambrauskas.

Oglasio se i strijelac Krovinović.

- Hvala na čestitkama za pobjedu i za prvenstveni prvijenac. Najsretniji sam zbog tri važna boda, a onda tek za zgoditak, jer to je plod igre, rada, truda, kohezije... Treba samo tako nastaviti i bit će sve dobro - rekao je Krovinović, a zatim dodao:

- Najbitnija su tri boda, onda lijepa igra, prelijepo navijanje... Htio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli po ovom nevremenu. Nama to puno znači. Čekaju nas bitne utakmice u 12. mjesecu, bit će borbeno, ali mi to volimo. Što se tiče moje igre, dobro se osjećam, nisam igrao neko vrijeme, ali najbitnije je da se steknu minute iz utakmice u utakmicu. Dobro treniramo, u utorak nas čeka Lokomotiva, bitna utakmica. Prvo ćemo analizirati što je protiv Istre moglo biti bolje, a onda je fokus na Lokomotivi - kazao je on.

Puljanima je ovo bio treći poraz zaredom i bez obzira što posljednjem Dragovoljcu bježe osam bodova, morat će Garcia nešto pod hitno promijeniti jer mogla bi mu se zatresti klupa u slučaju nastavka negativnog niza.

- Nije ovo bila dobra večer za nas, nismo dobro igrali, izgubili smo sredinu terena, imali smo problema u obrani... Nakon primljenog gola pokušali smo se organizirati i zaigrati otvorenije, ali nije nam pošlo za rukom. Nismo se došli braniti, pokušali smo igrati našu igru, pokušali smo kontrolirati loptu, ali nismo bili dovoljno jaki u duelu, dolazili su s više napadača na našu obranu. Ne volim da mi se momčad skriva, nego da igra, ali Hajduk ima igrače koje mi ne možemo zaustaviti niti s dvojicom igrača. Krovinović je vrhunski igrač, kao i Livaja koji nam je zabio četiri gola u dvije utakmice. Hajduk je svakako jedan od kandidata za prvaka, četiri su momčadi u konkurenciji i vidjet ćemo kako će se razvijati situacija do kraja prvenstva.