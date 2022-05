Dambrauskas uoči finala Kupa: Mi patimo bez naših navijača

Trener Valdas Dambrauskas najavio je utakmicu finala Kupa protiv Rijeke kao i svaku prethodnu utakmicu mandatu na klupi Hajduka, poštovanje suparniku, ali Hajduk je na Poljudu favorit protiv svakoga, pa tako i protiv Rijeke, i to bez obzira što su oni jedini suparnik koji ga je svladao na njegovom Poljudu.

- Uzbuđeni smo, privilegija je igrati za trofej u zadnjoj utakmici sezone. Spremni smo, vjerujemo da će ovaj trofej donijeti sreću i radost našim navijačima.

Je li momčad psihički i fizički spremna?

- Nije važno što ću vam ja odgovoriti, važno je da imamo dobru atmosferu i da imamo plan igre. Znamo što se događa u finalima, igrao sam ih par, ne pobjeđuju uvijek bolji, treba i malo sreće, malo koncentracije, malo želje... U hotelu imamo 22 igrača koji su spremni, 20 će ih biti u zapisniku. Imali smo neke ozljede i bolesti, zdravstvena služba će reći tko može, a tko ne, imamo u glavi startnu momčad ako se nešto drastično ne dogodi.

Je li ona zadnja pobjeda u Rijeci psihološka prednost za vas?

- Prethodne utakmice nemaju veze s idućima, pogotovo ne s finalnima.

Možete li podignuti Rabuzinovo sunce?

- Možemo, svi skupa.

Je li ovo najvažnija utakmica u vašoj karijeri i kakav je vaš osjećaj?

- Ne želim špekulirati je li ili nije, za mene je svaka sljedeća najvažnija. Pripremamo se za nju, ona je sljedeća, zbog toga i najvažnija, želimo pobjedu, želimo trofej, imamo atmosferu i samopouzdanje, znamo što se od nas očekuje i nema isprike.

Kakvu utakmicu očekujete?

- Vjerujem da znam kako će igrati Rieka, ali obično ovakve utakmice nisu spektakl, u njima je najvažnije osvojiti trofej. Znam koliko ljudi čekaju, znamo da će oni biti naš 12. igrač i znamo da će to biti naša najveća prednost. Ali i Rijeka je vrlo dobra momčad, dva puta su slavili na Poljudu, treba i to uzeti u obzir. Mi smo tada napravili puno pogrešaka, kao i oni kad smo mi slavili na Rujevici. Bit će to šahovska partija i mi vjerujemo da imamo znanja kako je pobijediti.

Jeste li spremni za 120 minuta i za penale ako bude potrebno?

- Vježbamo ih cijelu sezonu, to je dio treninga, ne samo u zadnje vrijeme. I mi i oni želimo završiti utakmicu u 90 minuta, naravno, kao pobjednici.

Rekli ste jednom da još uvijek ne znate put do Rive, jeste li ga naučili?

- Za to postoji google map. Iskreno, možda bih se izgubio i sada ako vozim, ali znam doći pješke, nema tu problema, pronaći ću je ako zatreba. Od prvoga dana osjećam se prihvaćen ovdje, kao i u Gorici. Ne želim zvučati populistički, ali od kad sam tu ja i moji pomoćnici radili smo pošteno, vrlo smo sretni što smo tu i vjerujemo da se možemo boriti za trofeje svaku godinu, a ne čekati godinu ili 17 godina.

Devet godina Hajduk čeka trofej, jeste li pripremili igrače da ne izgore?

- Vjerujem da su moji igrači u ovih šest mjeseci to naučili. U prosincu smo prvi put rasprodali stadion protiv Osijeka, i od tada još nekoliko puta. I svaki put je pritisak padao, osjećali su se normalno u tom okruženju. Nekoga poput Livaje ne treba učiti kako da ne izgori, igrao je on takvih utakmica i na Poljudu i u drugim klubovima i ne treba ga učiti. Mi smo spremni, osjećam energiju, atmosferu, ne očekujem da će to biti problem.

Bojite li se da bi događanja na auto cesti s navijačima mogli poremetiti koncentraciju vaših igrača?

- Klub je izdao priopćenje oko toga. Hajduk i njegovi navijači su povezani, kad boli jedan dio te cjeline, drugi dio pati. Mi patimo bez njih, oni bez nas. Ono što mi moramo raditi, mi moramo biti profesionalci, moramo biti spremni osvojiti trofej, to je naša dužnost, da im se uzvratimo za ljubav i podršku koju nam pokazuju.

Osvajanje trofeja samo je po sebi najveći mogući motiv, ali imate li vi osobno dodatni motiv zbog toga što je Rijeka jedina momčad koja je pobijedila Hajduk na Poljudu u vašem mandatu?

- Sami ste odgovorili, osvajanje trofeja je najveći mogući motiv.

