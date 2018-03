Dame i gospodo, Welbeck za najbolju mušku ulogu godine

Gennaro Gattuso čupao je kosu, skakao uz aut liniju pa trčao gore dolje, pričao je i s četvrtim sucem pa nakon prvog poluvremena dočekao i glavnog Jonasa Erikssona. Bio je to sve samo ne ugodan razgovor impulzivnog Gattusa sa švedskim sucima.

Bijesan je bio trener Milana, s punim pravom, jer 'rossoneri' su teško oštećeni u Londonu gdje su prepolovili prednost Arsenala iz prve utakmice (2-0 slavio je engleski klub), ali onda su primili gol za 1-1 iz smiješnog penala da bi koju minutu kasnije igrač Arsenala igrao rukom, ali Erikssona nije pokazao na penal, a mogao je bez problema.

Welbeck doing his best Dele Alli impression.. pic.twitter.com/Kc0LHEJJ20 — Mike Sanz (@mikesanz19) March 15, 2018

Chambers handball not a penalty this time



huh? pic.twitter.com/x0kLdIIc8b — Para (@TheParacelsus) March 15, 2018

Hrabro je krenuo Milan u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige na Emiratesu, zabio je Calhanoglu u 35. minuti i 'rossoneri' su imali 1-0 kod Arsenala. No tada na scenu stupaju očajni švedski suci na čelu s Jonasom Erikssonom.

Danny Welbeck bio je u duelu s Milanovim Rodriguezom, Englez se bacio kao da ga je pogodila nuklearna podmornica, a švedski sudac je, što je još tragičnije, na asistenciju suca iz gola koji je sve vidio najbolje, pokazao na bijelu točku.

POGLEDAJTE VIDEO

Danny Welbeck didn't even dive he just fell over and the official gave it for some reason 😂 #ARSMIL pic.twitter.com/rnlLqLGqGr — Rambo (@WelshRamsey) March 15, 2018

Welbeck je sam zabio penal za 1-1.

Pitanje je bi li Welbeck ovako pao u Premierligi koja je od ove godine uvela retroaktivno kažnjavanje za simuliranje i već je počela kažnjavati 'padavičare'.

U nastavku je iz daljine zabio Xhaka nakon velike pogreške Milanovog golmana Donnarumme koji je katastrofalno reagirao na ne pretjerano jak niti precizan udarac, a točku na i postavio je glumac Danny Welbeck svojim drugim golom za 3-1 Arsenala koji je s ukupnih 5-1 prošao u četvrtfinale Europske lige.

A ovako je internet reagirao na glumatanje Welbecka.

BREAKING: Live replay of Danny Welbeck’s dive. 🤦‍♂️pic.twitter.com/dyNyXrLqTA — SPORF (@Sporf) March 15, 2018

Welbeck doing his best Dele Alli impression.. pic.twitter.com/Kc0LHEJJ20 — Mike Sanz (@mikesanz19) March 15, 2018