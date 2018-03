Sporting na produžetke, Lazio i Marseille lako u četvrtfinale...

Lazio je nakon 2-2 iz prve utakmice, u uzvratu u Kijevu pobijedio Dinamo 2-0. Pobjedu talijanskom sastavu donijeli su Lucas (23) i Stefan De Vrij (83). Josip Pivarić je odigrao cijeli susret za ukrajinski sastav.

Marseille je pobijedio na gostovanju Athletic Bilbao 2-1, nakon što je pred svojim navijačima slavio 3-1. Golove za francuski sastav zabili su Dimitri Payet (38-11m) i Ocampos (52), dok je pogodak za domaćine zabio Williams (74).

Bila je to prva europska gostujuća pobjeda OM nakon četiri remija i tri poraza i samo tri postignuta gola. Marseille je dva puta stigao do finala Kupa UEFA i oba finala je izgubio, ali u Europskoj ligi nikada nije prošao dalje od osmine finala. Francuzi su posljednji put izborili plasman u četvrtfinale nekog europskog natjecanja 2012.

Zenit i RB Leipzig odigrali su 1-1, čime je njemački sastav obranio 2-1 pobjedu iz prve utakmice. Gosti su poveli u 22. minuti golom Jeana-Kevina Augustina, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Sebastian Driussi.

U nastavku susreta Zenit nije stvorio niti jednu ozbiljniju priliku, dok su gosti imali jedanaesterac u 82. minuti, no Wernerov udarac je obranio Andrej Lunev.

Sporting prošao nakon produžetaka

Nogometaši Sportinga izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala u Plzenu nakon produžetaka izgubili od Viktorije 2-1 obranivši 2-0 pobjedu iz prve utakmice.

Sporting je mogao i ranije izboriti prolaz, no Bas Dost je u 90. minuti promašio penal, a Portugalci su tijekom utakmice i dva puta uzdrmali okvir gola. Viktoria je odigrala sjajnu utakmicu i bila je korak do senzacije. Česima je to bilo treće sudjelovanje u osmini finala EL i treće ispadanje nakon što su ranije ispali od Fenerbahčea (2013) i Lyona (2014).

Salzburg izbacio Borussiju, CSKA šokirao Lyon

Nogometaši moskovskog CSKA i austrijskog RB Salzburga priredili su iznenađenje izborivši plasman u četvrtfinale Europske lige. CSKA je u prvom susretu osmine finala u Moskvi izgubio od Lyona 0-1, ali je u uzvratu na stadionu na kojem će biti i finale, pobijedio Lyon 3-2.

CSKA je poveo u 39. minuti sjajnim pogotkom Aleksandera Golovina, a Lyon je izjednačio u 58. minuti preko Maxwela Corneta. Ovaj pogodak nije trebao biti priznat jer je Jordan Ferri uputio asistenciju nakon što je lopta već prošla liniju terena.

Ipak, samo dvije minute kasnije Musa dovodi Ruse u novu prednost, a u 65. minuti je Pontus Wernbloom povećao prednost na 3-1. U tim trenucima se činilo kako je pitanje pobjednika odlučeno, no 'lavovi' su se vratili u život u 71. minuti golom Mariana Diaza. U posljednjih 20 minuta Lyon je lovio pogodak koji bi ga odveo dalje, ali su Rusi izdržali.

RB Salzburg je uspio obraniti 2-1 prednost iz prve utakmice odigravši na svom stadionu 0-0 protiv Borussije Dortmund. Austrijski sastav je i ovoga puta bio bliži pobjedi, ali nije nažalost nije bilo golova. Najbolju priliku imao je Dabbur koji je u sudačkoj nadoknadi pogodio vratnicu. Za domaći sastav je cijeli susret odigrao hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car.

Salzburg je ovom utakmicom produžio niz bez poraza na 19 utakmica u nizu u Europi. Austrijanci su seriju započeli 3. studenog pobjedom u Nicu 2-0. Od tada su spojili 11 pobjeda i osam neodlučenih ishoda.

Rekord drži Ajax koji od rujna 1994. do travnja 1996. nije izgubio 21 utakmicu u nizu.

Svi koji su prošli

Plasman u četvrtfinale su izborili Atletico Madrid (Špa), Lazio (Ita), Marseille (Fra), RB Leipzig (Njem), Sporting (Por), Arsenal (Eng), RB Salzburg i CSKA Moskva.

Ždrijeb parova četvrtfinala Europske lige održat će se u petak, 16. ožujka u Nyonu. Prve utakmice četvrtfinala na rasporedu su 5. travnja dok su uzvrati 12. travnja.

Polufinala su 26. travnja i 3. svibnja, a finale je 16. svibnja u Lyonu.