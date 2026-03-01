Obavijesti

KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Iran je napao Dubai, tamo je i predsjednik Mišković: 'Ok sam'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Poznati na polufinalnom susretu Hrvatskog kupa HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Damir Mišković, šef Rijeke, nalazi se trenutačno u Dubaiju kojeg je napao Iran. Predsjednik aktualnog prvaka HNL-a ondje je poslovno s obitelji i potvrdio je kako je sve u redu

Damir Mišković (60), predsjednik i vlasnik Rijeke, već godinama živi na relaciji Kvarner - Dubai. Ujedinjeni Arapski Emirati postali su njegova stalna baza iz koje upravlja globalnim poslovima, ali i kroji sudbinu kluba s Rujevice. Mišković se trenutačno nalazi s obitelji u Dubaiju kojeg raketira Iran. Ondje je zbog poslovnih obveza, a za riječki Novi list kratko se javio i spomenuo da je sve u redu te kako su njegova obitelj i on dobro.

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša 00:52
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Izrael i SAD su u subotu napali Iran, koji je odmah uzvratio udarac. Napadnute su američke baze na Bliskom istoku, a kasnije je Iran napao i Ujedinjene Arapske Emirate. 

Dubai International Airport, najprometniji aerodrom na svijetu, obustavio je sav zračni promet. Zatvaranje je provedeno iz sigurnosnih razloga, a putnicima je poručeno da ne dolaze na aerodrom i da prate obavijesti aviokompanija.

Mišković se zasigurno planira vratiti u Hrvatsku, samo je pitanje kad s obzirom na provedene sigurnosne mjere. Rijeka idući susret igra na Rujevici u nedjelju od 15 sati s Lokomotivom. Izvjesno je da predsjednik neće biti nazočan na tom susretu. Iduću utakmicu na domaćem terenu, nakon nedjeljnog susreta klub s Kvarnera igra za tri dana u četvrtfinalu kupa protiv Hajduka. 

Rijeka: Konferencija Damira Miškovića, predsjednika HNK Rijeka
Rijeka: Konferencija Damira Miškovića, predsjednika HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kao dugogodišnji izvršni direktor korporacije Orlean Invest Holding, vodeće tvrtke u području logistike za naftnu i plinsku industriju, on iz Dubaija nadzire kompleksne operacije koje se protežu primarno diljem zapadne Afrike. Njegov uspon u toj kompaniji, od rada u nigerijskoj luci Warri do pozicije najmlađeg generalnog direktora, svjedoči o karijeri izgrađenoj u zahtjevnim uvjetima.

Vlasništvo nad HNK Rijeka formalno drži preko tvrtke Teanna Limited sa sjedištem u Londonu, koju posjeduje sa svojim kćerima Annom i Mateom, no sve ključne odluke, od pregovora s investitorima do planova za prijelazni rok, donosi upravo iz svog ureda u Emiratima.

