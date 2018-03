'Damir Vrbanović magistrirao je na temu offshore kompanija'

Stručni komentator HRT-a Joško Jeličić u emisiji Stadion osvrnuo se na proteklo kolo HNL-a u kojemu su Dinamo, Hajduk i Rijeka ostvarili pobjede...

"Modri" su pobijedili Slaven Belupo 1-0 golom Marija Gavranovića.

- Bio je to savršen centaršut Borne Sose, ali je i ova utakmica pokazala sve probleme koje Dinamo ima. Zadovoljavaju se rezultatom i bodovnom prednošću, ali oni do bodova dolaze individualnom kvalitetom, a ne kvalitetom igre i to je bilo vidljivo - rekao je Jeličić pa je dodao:

- Slaven Belupo se dignuo, bio je bolji u Maksimiru nego na Poljudu gdje su pobijedili. U Maksimiru da su imali bolji pas u zadnjoj trećini, mislim da bi pobijedili. Belupo je imao prilika kada je mogao masakrirati Dinamo.

Hajduk je također minimalno slavio na svom terenu. Rudeš je ovaj put izgubio na Poljudu 1-0 golom Adama Gyurcsa.

- Igrači Hajduka nisu zaslužili zvižduke jer su dali sve što mogu. Nedostaje kvalitete u zadnjoj trećini, ali oni su dali sve što su mogli. Nedostaju im Ohandza, Vlašić i Erceg koji su u završnici donosili prevagu. Zamislite Dinamo i Osijek bez trojice glavnih igrača. Pa ne možete im zviždati...

- Gyursco i Caktaš nisu prošli pripreme, oni mogu igrati po pola sata. Hajduk mora pokušati nadoknaditi ovo što je izgubio.

- Mislim da je Juranović imao intenzitet sprintova na europskoj razini. Najčešće je osporavan, pod kritikama, ali je protiv Rudeša odigrao na visokom nivou.

Rijeka je pobijedila Lokomotivu 2-1 i nastavila borbu s Osijekom, kako se sada čini, za treće mjesto.

- Promjene koje oni najavljuju ne ulijevaju povjerenje. Agresivni su, ali i neuravnoteženi. Još uvijek ni Kek ni igrači nisu svjesni koje su im mogućnosti.

Jeličić je u svom stilu za kraj komentirao skandal u HNS-u zbog činjenice da su na izbornoj skupštini sudjelovali članovi izvršnog odbora, što je protivno statutu saveza.

- Hoćemo li prekoračiti ovlasti ako komentiramo? Ne očekujem promjene, Vlada bi to davno napravila da je htjela. Odgovor HNS-a je apsurdan, oni nisu dvije godine provodili zakon o sportu i ne poštuju Instituciju.

- To je apsurdno, ali imam razumijevanja ako je došlo do propusta, ako znamo da je najveći pravni ekspert i autoritet glavni čovjek Damir Vrbanović, a on je u posljednje vrijeme zahrđao jer je prečesto u Osijeku. On je magistrirao na temu offshore tvrtki - poručio je, između ostalog, Joško Jeličić.