'Dan bih započeo alkoholom i džointom, morao sam tako...'

Snooker je tihi spektakl i terapija. Bilo koja vrsta biljara, gledali ga ili igrali, dovodi pritisak u red, skreće misli sa briga, stresa i obaveza.

U snookeru se već dugo okreće jako veliki novac, oni najbolji zarađuju milijune i milijune funti, sport je posebno popularan i medijski praćen u Britaniji.

Ono što je u košarci Michael Jordan, u nogometu Diego Armando Maradona, u tenisu Roger Federer, to je u snookeru: Ronnie 'The Rocket' O'Sullivan (44).

O'Sullivan je toliki genij da može jednako briljantno igrati s obje ruke. No svaki genij, koji je na vrhuncu svoje karijere, susretne se sa zidom. On ga može preskočiti ili zabiti se u njega. O'Sullivan se zabio i pretrpio teške posljedice.

Foto: Twitter/ronnieo147

Klinička depresija, nenormalni zahtjevi za savršenstvom u svakoj partiji od samoga sebe, uživanje droga, utapanje u alkoholu... Milijun muka i problema, a nikad raskošnijeg snooker-spektakla od onog koji samo on zna pokloniti navijačima.

Svijet ga je upoznao 1992. kad je kao 17-godišnji klinac došao na Tour i odonda snooker nije isti. Ali nije niti on. Sav taj novac i slava uništili su ga. Mislio je da ima sve.

- Previše sam izlazio. Kada sam osvojio prvenstvo Velike Britanije 1993. godine pomislio sam da je to to, da sam postigao sve. Imao sam novca, lijepu kuću, automobil, a bio sam i samac tako da sam radio što god bih poželio. Prestao sam misliti o snookeru, išao sam naokolo i pravio gluposti - rekao je legendarni igrač snookera za podcast Eurosporta.

Upao je u životnu kolotečinu. Svaki dan je pušio marihuanu i utapao se u litrama alkohola. Htio je zaboraviti na svu tu žižu i sva ta natjecanja i pritisak. Htio je utonuti u svoj svijet.

Foto: Twitter/ronnieo147

- Dan bih počeo alkoholom i džointom. Jednostavno, to mi je postalo potrebno da bih mogao funkcionirati. Naravno da sam bio svjestan da to nije dobro, ali mi je bilo teško prestati.

Nakon što se godinama borio s porocima, najbolja odluka u životu bila mu je posjeta ustanovi za odvikavanje. Od tada je svijet upoznao novog Ronnieja O'Sullivana.

- Pozvao sam ustanovu za odvikavanje. Rekao sam im koji je moj problem i otišao tamo. Bio je to vjerojatno najbolji potez ikada... Bio sam uplašen. Mislio sam da nisam navučen, da nisam alkoholičar i da mi je samo potrebno da se naučim kontrolirati. Ali kada su mi rekli da je potrebna potpuna apstinencija bio sam siguran da neću uspjeti. Srećom, nisam bio u pravu. Potpuno sam se očistio. Kada to kažem mislim na to da sam pio po jednu čašu možda svakih šest mjeseci, za rođendan ili novu godinu. Osim toga, ni kapi - rekao je ovaj briljantni Englez.

Foto: YouTube

Možda ima onih koji imaju trofej-dva više, onih koji su vrjedniji i discipliniraniji, ali samo se za O'Sullivana na snookeru navija kao na nogometnom stadionu.

Zvone Boban je za Maradonu rekao: "On jednostavno loptu udara drukčije od svih nas ostalih". Tako O'Sullivan igra snooker/biljar. Drukčije, bolje, spektakularnije od bilo koga tko je ikad uzeo štap i razbio kugle. I zato je poseban. Zato je najbolji u povijesti ovog sporta