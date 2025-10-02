Obavijesti

MACCABI TEL AVIV - DINAMO (21.00) PLUS+

Danas je najvažnije ne izgubiti: Otpao mladi španjolski stoper, od prve minute kreće - Francuz!

Piše iz Bačke Topole: Hrvoje Tironi, Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Danas je najvažnije ne izgubiti: Otpao mladi španjolski stoper, od prve minute kreće - Francuz!
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Miha Zajc odmarao je protiv Slavena, a dojam je kako nitko u Maksimiru ne bi večeras bio nezadovoljan i - jednim bodom. U ovakvoj fazi Europske lige najbitnije je marljivo skupljati bodove...

Dinamo je spreman za drugi europski ispit sezone, nogometaši Marija Kovačevića danas od 21 sat igraju kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli. Zagrepčani su na dojmljiv način, sigurnom pobjedom (3-1) nad Fenerbahčeom, otvorili novu europsku sezonu, sad dobar rezultatski niz žele nastaviti u susjednoj Vojvodini.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...
TURSKA LJEPOTICA

FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...

Nogometni svijet šokiran: glamurozna voditeljica Lige prvaka Eysan Aksoy zapravo je AI kreacija! Tisuće obožavatelja se zaljubljuju u digitalni avatar i troše pravo bogatstvo na njezin "18+" sadržaj
Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti
VELIKI UDARAC

Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti

Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, kaže Kovačević

OSTALO

