Miha Zajc odmarao je protiv Slavena, a dojam je kako nitko u Maksimiru ne bi večeras bio nezadovoljan i - jednim bodom. U ovakvoj fazi Europske lige najbitnije je marljivo skupljati bodove...
MACCABI TEL AVIV - DINAMO (21.00) PLUS+
Danas je najvažnije ne izgubiti: Otpao mladi španjolski stoper, od prve minute kreće - Francuz!
Dinamo je spreman za drugi europski ispit sezone, nogometaši Marija Kovačevića danas od 21 sat igraju kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli. Zagrepčani su na dojmljiv način, sigurnom pobjedom (3-1) nad Fenerbahčeom, otvorili novu europsku sezonu, sad dobar rezultatski niz žele nastaviti u susjednoj Vojvodini.
