'Danas je puno lakše raditi sa Zdravkom, a trebamo stadion'

Zoran Mamić je u prvom javnom istupu nakon osam mjeseci pričao o Daniju Olmu i Marku Pjaci, a u drugom dijelu intervjua za hrvatske tiskane medije, pa i 24sata, progovorio o Nenadu Bjelici, cijeloj priči oko izgradnje novog stadiona, pa i svom bratu Zdravku Mamiću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nenad Bjelica je na ljeto potpisao novi ugovor s Dinamom, a tko god ga želi već ovoga ljeta, vjerujte neće proći baš jeftino. On ima važeći ugovor s Dinamom, mi smo prezadovoljni s njime, tu radi sjajan posao. Nikada nijedan trener u povijesti, pa čak ni Vahid Halilhodžić, nije imao uvjete poput njega. Oba dvije strane su zadovoljne, Bjelica isporučuje rezultat i sjajno Dinamo predstavlja u javnosti. Iskreno, ne znam ni jesu li mediji ikada i s jednim trenerom imali bolju komunikaciju van pressica - kaže Zoran Mamić koji je treneru Dinama ipak našao jednu zamjerku:

- Uvijek sam iskren, ali Bjelici zamjeram samo što je za Danija Olma rekao kako je on produkt svojih roditelja. Znam kako će to sada ispasti, pa i kako će se neki mediji raspisati o velikoj svađi Bjelice i Mamića, ali toga ovdje nema. I neće je biti, zna i Neno što mislim o njemu. No, svaka čast svakome, ali Dani Olmo je za mene produkt Dinama.

Foto: Reuters/PIXSELL

Postoji li nešto čime niste zadovoljni ove sezone?

- Uh, kada bi mogao vratiti vrijeme, sigurno bi promijenio završnicu one utakmice sa Šahtarom. Malo me muči i cijela ta priča oko gradnje novog stadiona, vjerujem da će Grad to sve brzo pokrenuti, ali mi ništa još nemamo na papiru. Dinamo stoji Gradu na usluzi, želimo biti dio te priče, pa i ravnopravan partner, ali mi ne možemo donositi ključne odluke oko priče o stadionu.

U Dinamu maštaju i o gradnji kampa...

- Žalosti me i situacija oko tog potencijalnog kampa, mislim da su nam Svetice tu bile najbolji izbor, ali tu je već donošena odluka o gradnji atletskog stadiona. Respektiram atletičare, znam da i oni moraju imati bolje uvjete, ali mi je čudno da pored stadiona za koji je odlučeno koji će biti u Maksimiru, nije i naš kamp. A mi ga sada moramo tražiti negdje drugdje, to mi je teško objasniti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zoran Mamić je nastavio...

- Mi ćemo biti u problemima, velikim problemima, kada se konačno krene graditi taj novi stadion u Maksimiru. Pa gdje će tada trenirati naša djeca? Mi ne možemo našu djecu poslati da treniraju između kamiona, bagera i dizalica. I tu ćemo stvarno biti na velikim mukama. A nitko nam ne nudi druge opcije gdje možemo trenirati.

Dinamo je produljio vjernost sa svojim kapetanom Arijanom Ademijem...

- Ademi? S njim smo riješili novi petogodišnji ugovor po istim uvjetima što pokazuje koliko je njemu stalo do Dinama. Mi smo u teškim trenucima stali iza njega, on sada stoji iza nas i svaka mu čast. Između nas vlada veliki respekt, vi sami znate kakve je on uvjete mogao imati u Emiratima. Rekao bih da je sada u Kruni Jurčiću izgubio jednog prijatelja, ali to je dio nogometa. Mi Ademiju ne bi radili nikakve probleme oko odlaska, iako je to bila ponuda koja za status kapetana Dinama ne bi bila neko čudo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

A kako na cijelu situaciju oko Dinama gleda vaš brat, Zdravko?

- Ma ne mogu vam ni prepričati što Zdravko priča na temu Dinama, on stvarno treba ići na promatranje. To je nemoguće, pa mi se čujemo desetak puta na dan i pričamo samo o Dinamu, igračima, momčadi, uvjetima... Vjerujte, mi ne pričamo o sudskim procesima, jako malo i o našim obiteljima, sve se svodi samo na Dinamo. Nevjerojatno. Ali, sada je puno mirniji nego prijašnjih godina, s njime je sada puno lakše raditi i razgovarati - završio je Zoran Mamić.