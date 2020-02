'Pjaca nije želio u Dinamo, a na Olmu smo mogli napraviti više'

Zoran Mamić u ponedjeljak je, po prvi put otkako se vratio u Dinamo, bio na raspolaganju hrvatskim medijima. Sportski direktor hrvatskog prvaka bio je sasvim otvoren, u ovom dijelu razgovora Zoran Mamić je pričao o zimskom prijelaznom roku, dolaznim i odlaznim transferima, pa i Daniju Olmu...

- Gledajte, za nas još uvijek traje prijelazni rok, iako sam siguran kako tu više neće biti nekih velikih promjena. Otvorena su još neka tržišta, ali mi smo u klubu potpuno mirni i ako se više ništa zanimljivo ne dogodi. A ako nečega i bude, svi ćemo procijeniti je li to za Dinamo dobro ili ne, pa zajedno donijeti odluku - kaže Zoran Mamić, pa dodaje:

- Da, dolazi nam Argentinac Matias Godoy. Ali, on je još dijete, 12. siječnja je napunio 18 godina. Standardni je reprezentativac Argentine, a na prvenstvu do 17 godina zabio je nekoliko bitnih golova, imao puno asistencija. Radi se o velikom talentu argentinskog nogometa, nismo još ništa potpisali, ali sve je dogovoreno i on bi ovih dana trebao doći u Zagreb, pa postati naš igrač. Matias Godoy bi u prvom trenutku bio na raspolaganju B momčadi, naravno trenirao bi i s prvom ekipom za koju bi igrao i prijateljske utakmice.

Sportski direktor Dinama otkriva kako je Dinamo već svoje redove osnažio jednim igračem...

- Fran Karačić je već potpisao ugovor s Dinamom, on do ljeta ostaje u Lokomotivi, a tada postaje naš igrač.

Sljedeća tema je bio Dani Olmo, jedan od najuspješnijih transfera Dinama u povijesti...

- Teško mi je reći jesam li potpuno zadovoljan transferom Olma, da smo mogli više napraviti, definitivno jesmo. Ali, nije sve bila ni naša odluka. Mi smo teoretski mogli reći Daniju da ne može ići u Leipzig, ali to ne bi bilo korektno prema njemu. Nismo mu htjeli raditi probleme, a pojavile su se i neke veće ponude. Opet, ovo ja naš najveći i realan posao, svi ti bonusi koje može dobiti su jako realni, pa moramo biti zadovoljni.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zoran Mamić kaže kako je i Olmo želio samo Leipzig...

- Dani je baš inzistirao na odlasku u Leipzig, on nikako nije želio ići u Italiju ili Englesku. Da smo čekali još dan ili dva, možda bi završio u Bayernu, ali Leipzig je bio njegova želja. I to treba respektirati. Kada je iz Barcelone dolazio u Dinamo, svi su rekli 'gledajte luđaka'. Sada opet svi možda misle 'gle luđaka, pa on ne želi u Bayern'. A možda on zna nešto što mi ne znamo, to je već pokazao dolaskom u Dinamo.

Dinamo se ove zime želio riješiti nekih igrača, u javnosti su tu u prvom planu bila imena Gavranovića i Hajrovića...

- Igrači poput Hajrovića ili Gavranovića imaju veliki renome, logično da kod njih postoji želja za višem ili boljim, oni su reprezentativci svojih zemalja. A do kraja sezone je malo utakmica. No, mi opet moramo imati veliki kadar, na ljeto nam rano dolaze europske kvalifikacije, a velik broj igrača će tada biti u reprezentacijama. Mi ćemo sigurno neke igrače poput Andrića ili Miškovića još dati na posudbu, vjerojatno će negdje i Ćuže. Ma on bi već otišao da se nije dogodila ova ozljeda Ivanušeca. I za druge mlade igrače ćemo još vidjeti, puno prvoligaša želi naše mladiće.

Kakva je situacija s Theophileom, iskusni Francuz još nije potpisao novi ugovor s Dinamom?

- Iskreno, nisam baš sretan kako se sve to skupa razvija, ali se nadam kako ćemo vrlo brzo s njim potpisati novi ugovor. Svi klubovi koji trebaju braniče znaju kakva je on igračka klasa, oni ga sada praktički mogu dobiti besplatno, pa mu nude sve i svašta. Sada je sve na njemu i obitelji, a prilično sam siguran da ga odlasci na takve destinacije ne zanimaju.

Dinamo je želio i Marka Pjacu, no on je karijeru nastavio u Anderlechtu...

- Osobno mislim i uvjeren sam kako njemu nigdje ne bi bilo bolje nego u Dinamu, on sigurno ne može u nekom drugom klubu imati takav suport kakav bi imao kod nas. I budite sigurni, sve je već bilo dogovoreno, Pjaca dolaskom u Dinamo ne bi izgubio niti jedne kune. Naša je želja bila posudba na godinu i pol dana, ali on je imao drugačije planove. Vjerojatno je mislio da kako mu povratak u Dinamo bio neka vrsta poraza, pa se odlučio za druge opcije. Ja mu želim svu sreću, ali siguran sam kako bi kod nas vratio status reprezentativca. Ali, ni Marko Pjaca ni njegovi roditelji nisu bili za opciju Dinamo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zagrepčani su i dalje aktivni, pogotovo što se tiče dolazak mladih igrača...

- Mi tražimo puno kvalitetne djece i po velikim europskim klubovima, a to nam je danas puno lakše nego prijašnjih godina. Pogotovo zbog slučaja Danija Olma, danas svi znaju za naš imidž oko načina na koji promoviramo mlade igrače. Dani Olmo je ipak Španjolac, njegov put i nogometni razvoj puno znače nekim budućim stranim klincima. I to sve ima određenu težinu. Evo, sada nam dolazi i taj Argentinac, stiže iz malog kluba, ali je standardni i ponajbolji njihov reprezentativac.

A onda je Zoran Mamić otkrio...

- Ako Bog da, mi ćemo uskoro završiti i dolazak dvojice mladih igrača baš iz velikih klubova, velike su to stvari za Dinamo. Moram bit iskren, Dinamo ima sjajan imidž vani, mladi igrači danas žele doći u Dinamo i to me veseli. Nije to sve jednostavno izrealizirati, više moramo zadovoljavati njihove agente nego same igrače, ali optimist sam - poručio je Zoran Mamić, pa zaključio:

- Ne, kod nas nema nikakve opasnosti od osipanja igračkog kadra na ljeto. Mi ne možemo predvidjeti hoće li Livaković, Petković, Oršić ili Moro tu biti još šest mjeseci, godinu dana ili koliko već, ali nama sigurno na ljeto neće otići 4-5 ključnih igrača. U klubu imamo nevjerojatnu bazu podataka skautiranih igrača, tako da nema brige. Naša je ideja već sada neke igrače završiti što prije, uzeti ih sada, pa da nam dođu na ljeto.