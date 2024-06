Danas na Euru igraju susjedi: Srbija na prvog favorita, a Kek lovi iznenađenje protiv Danaca

Treći je dan Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj i na rasporedu su tri utakmice. Prva se igra u skupini D, a one u 18 i 21 sat igraju momčadi skupine C. Sve utakmice možete gledati u izravnom prijenosu na HTV-u 2.

U 15 sati, treći dan natjecanja otvaraju Poljska i Nizozemska. Poljaci će igrati protiv "oranja" bez najboljeg igrača Roberta Lewandowskog (35) koji je pokidao mišić biceps femoris. Prošli Euro završili su kao posljednje plasirana momčad skupine s jednim bodom koji su osvojili remijem sa Španjolskom. Na ovogodišnje izdanje plasirali su se kroz dodatne kvalifikacije pobjedama protiv Estonije i Walesa.

Nizozemska je uoči utakmice također imala problema s ozljedama. Frenkie de Jong (27) i Teun Koopmeiners (26) otpali su u posljednji čas, stoga je izbornik Ronald Koeman reprezentaciji odlučio priključiti napadača Bologne Joshuu Zirkzeea (23). Stari znanci iz Lige nacija nisu se proslavili na Euru 2021. Iako su prošli skupinu, u osmini finala izbacila ih je Češka. Na ovo prvenstvo plasirali su se direktno kao drugi u skupini, a ispred njih bila je Francuska.

Od 18 sati na rasporedu je susret Slovenije i Danske. Prva je to utakmica skupine C u kojoj se uz njih nalaze Srbija i Engleska. Hrvatski susjedi svoj prvi (do danas jedini) nastup na na Euru imali su 2000. u Belgiji i Nizozemskoj kada su završili na posljednjem mjestu u skupini. Na čelu s Matjažom Kekom, bivšim trenerom Rijeke, Slovenija nije imala problema plasirati se na ovogodišnji Euro. U skupini H, s jednakim brojem bodova kao i Danska, završili su na drugoj poziciji.

Ždrijeb je ove dvije momčadi ponovno upario pa ćemo tako moći gledati njihov novi susret na najvećoj europskoj pozornici. Do sada su u povijesti odigrali dvije utakmice, obje u kvalifikacijama. Kod kuće je Danska bila bolja 2-1, dok je u Ljubljani završilo 1-1. Euro 2021. nije dobro počeo za Dansku jer su u prvoj utakmici odmah doživjeli šok. Njihov igrač Christian Eriksen (32) srušio se na stadionu Parken u 43. minuti utakmice protiv Finske. Scene koje nitko ne želi gledati nisu omele njihovu reprezentaciju koja je dogurala sve do polufinala kada ih je Engleska izbacila nakon kontroverznih sudačkih odluka. Eriksen je i ove godine jedan od vođa momčadi, a upravo je na Parkenu u pripremnoj utakmici uoči Eura protiv Švedske zabio gol.

Posljednju utakmicu trećeg dana igrat će Srbija i Engleska u 21 sat u Gelsenkirchenu na Veltins Areni. Bit će to prva utakmica susjeda na Euru još od 2000. kada su još nastupali zajedno s Crnom Gorom kao Jugoslavija. Prije 24 godine prošli su skupinu, a potom teško stradali od Nizozemske 6-1. Na prvenstvo u Njemačkoj plasirali su se kroz kvalifikacije kao drugoplasirana momčad skupine G, a ispred njih bila je Mađarska.

Engleska na natjecanje stiže kao prvi favorit prema kladionicama (koeficijent 3). Osim toga, "gordi albion" je i najskuplja momčad prvenstva i ove, kao i prethodne godine, pucaju na sam vrh. Gareth Southgate s popisa je izostavio, do sada, standardne prvotimce Jacka Grealisha (26) i Harryja Maguirea (31). Prema pisanju njihovih medija, takva odluka nije dobro dočekana kod momčadi pa su najveće zvijezde od izbornika tražile objašnjenje. U posljednjoj pripremnoj utakmici izgubili su od Islanda koji se nije plasirao na ovogodišnje izdanje kontinentalnog prvenstva. U kvalifikacijskoj skupini su suvereno završili kao prvi ispred Italije. Upravo su im "azzurri" na prošlom Euru, gdje je Engleska bila jedan od domaćina, presudili u finalu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.