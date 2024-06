Igrač Dinama nakon poraza od Italije: Čeka nas Hrvatska. Dat ću sve od sebe u svakoj sekundi

Nogometaši Albanije izgubili su u prvom kolu europskog prvenstva od Italije rezultatom 2-1. Golom u prvoj minuti sjajno su otvorili susret, no već nakon 16 minuta "azzurri" su preokrenuli rezultat golovima Alessandra Bastonija (25) i Nicole Barelle (27). Do kraja utakmice Talijani su imali još nekoliko prilika, no rezultat se nije mijenjao.

U 68. minuti u igru je ušao Dinamov Albanac Arber Hoxha (25) umjesto Jasira Asanija (29). Bio je to prvi nastup Hoxhe na nekom velikom natjecanju.

- Ovo je bilo ostvarenje sna, iako smo izgubili. Krenuli smo dobro, ali smo vrlo brzo primili dva gola. U drugom dijelu smo imali nekoliko prilika, ali ih nismo realizirali i izgubili smo. Moramo se pripremiti za utakmicu s Hrvatskom i nadati se pozitivnom rezultatu.

Euro 2024 - Group B - Italy v Albania | Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Albanija je na Signal Iduna Parku u Dortmundu imala veliku podršku, a Hoxha smatra kako je prekretnica bila drugi primljeni gol njegove reprezentacije.

- Nevjerojatan je osjećaj bio kad sam ušao u igru. Zahvaljujem svim navijačima. Dat ću sve od sebe svake sekunde koju provedem na terenu. Drugi gol nam je malo presjekao noge. Na samom kraju Manaj je imao dobru priliku, ali Donnarumma (25) je spasio Italiju - rekao je Dinamov krilni igrač.

Deset dana smo se pripremali

Izbornik albanske nogometne reprezentacije Sylvinho (50) nakon minimalnog poraza od branitelja naslova Italije rekao je kako je njegovu momčad boljeg rezultata koštalo preveliko uzbuđenje nakon vrlo ranog vodstva.

Albanija je povela nakon samo desetak sekundi utakmice preko Bajramija (25).

- Dobro smo krenuli u utakmicu i postigli rani pogodak. Momčad je bila vrlo uzbuđena nakon toga, ali morali smo odigrati bolje, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku smo čak imali i prilike za izjednačenje, pogotovo Manaj (27). Italija je brzo pomicala loptu i šteta je što se nismo mogli tome oduprijeti.

Euro 2024: Italy - Albania | Foto: Bernd Thissen/DPA

- Da nismo primili drugi gol, bili bismo u dobroj poziciji prijetiti iz protunapada, ali nismo izdržali. Deset dana smo se pripremali kako bismo izvukli nešto iz ovog susreta, no na kraju smo ostali bez ičega. Moram pohvaliti i naše navijače koji su nam davali veliku podršku.

Kapetan sljedećeg suparnika Hrvatske, Berat Djimsiti (31), složio se sa svojim izbornikom.

- Italija je zasluženo pobijedila. Nakon našeg gola, pritisnula nas je. To je jaka momčad s mnoštvom kvaliteta i iskustva. Strakosha (29) nas je s nekoliko obrana držao u utakmici, ali i mi smo imali svoje prilike preko Manaja.

Nakon 1. kola u skupini B Španjolska i Italija imaju po tri boda, dok su Albanija i Hrvatska bez bodova, pa je jasno kako je međusobni susret Albanije i Hrvatske u srijedu u Hamburgu utakmica u kojoj obje reprezentacije moraju igrati na pobjedu.