Hajduk starta s pripremama za nastavak sezone prozivkom na pomoćnom terenu Poljuda u 16:00 sati, a nakon tjedna uvodnih testiranja i treninga momčad će krenuti prema Portugalu, gdje će u regiji Algarve odraditi centralni dio priprema i odigrati najmanje dvije prijateljske utakmice. Za sada su dogovoreni ogledi s praškom Slavijom i švicarskim Servetteom, a u planu je odigravanje i još barem jedne prijateljske utakmice, moguće i s Ajaxom ili Celticom, no sve će zavisiti o važećim epidemiološkim mjerama ulaska putnika iz Nizozemske i Škotske u Portugal. No i iz Hrvatske također, jer se korona ponovno proširila i na Poljudu, među igrače i vodstvo kluba. No ako ne bude većih problema, do polaska na put sve bi trebalo biti riješeno, kao i neka otvorena pitanja oko rostera momčadi.

Ako je vjerovati nizozemskim izvorima i medijima, Hajduk je zainteresiran za angažman iskusnog veznjaka Feyenoorda Marka Diemersa (28). I taj interes nije novijeg datuma, navodno je mogućnost transfera postojala i u ljetnom prijelaznom roku, no nije se realizirala zbog Diemersove ozljede koljena. Riječ je o ofenzivnom veznjaku koga ugovor s klubom iz Rotterdama veže do ljeta 2023. godine, no ozljeda ga je odvojila od terena puna tri mjeseca, a ni nakon povratka treninzima nije se uspio nametnuti treneru Arne Slotu i sada bi želio potražiti novi klub, po mogućnosti u inozemstvu.

Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius najavio je kako će u zimskom prijelaznom roku dodatno pokušati ojačati momčad, i to konkretno na četiri ili pet pozicija. U potrazi je za desnim bekom, stoperom, ofenzivnim veznjakom, desnim krilom i centarforom. Očekuje se da će pozicija centarfora biti popunjena povratkom Nikole Kalinića, čim on uspije riješiti svoj status u Veroni, a je li Mark Diemers stvarno rješenje koje Hajduk traži za mjesto u veznom redu, ili tek jedan od brojnih ponuđenih igrača u prijelaznom roku, saznat ćemo vrlo brzo.Preostaju dakle tri pozicije, i to brzi stoper te desni bek i krilo, s tim da prednost imaju mlađi igrači.

- Mislim da svaki dan dobijemo 30-50 poruka s preporukama igrača. Puno ljudi nudi ozbiljne igrače, ali ne znaju ništa o njima, eventualno obiteljski status i to je to, a svaki igrač ima svoju, posebnu priču, svakoga od njih treba upoznati – kazao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius, koga čeka jako puno posla, a pokušava ga odraditi u tajnosti.

U kratkom vremenu koliko je za kormilom struke Hajduka, promijenio je Nikoličius 70-ak igrača, no za to ima puno podršku predsjednika Jakobušića, koji od njega očekuje da nastavi graditi momčad vrijednu trofeja. No osim ulaznih transfera i jačanje momčadi, morat će Nikoličius voditi računa i o izlaznim transferima, jer budžet treba rasteretiti od primanja igrača koji nisu u užoj konkurenciji, a valja nešto i zaraditi za život kluba u narednom razdoblju.

Najizglednije opcije za dobru zaradu su transferi Emira Sahitija te, ako se uspješno realizira povratak Kalinića, Marina Ljubičića. Nakon dobrih igara u jesenskom dijelu sezone obojica mogu postići dobu cijenu na tržištu. Među onima koji bi mogli otići s Poljuda zbog manjka minutaže, bilo na posudbu ili nakon transfera, su Josip Posavec, David Čolina, Kristian Dimitrov, Alexander Kačaniklić i Dimitrios Diamantakos.

Posebno je zanimljiva priča oko Diamantakosa, koji je doveden kao pojačanje i startni centarfor u ljeto 2020. U Hajduk je došao da bi se dobrim igrama vratio u reprezentaciju Grčke, no što zbog ozljeda, što zbog manjka minutaže, ali i slabe realizacije, nikad nije opravdao očekivanja. Špekulacije kako Grk ne želi otići s Poljuda zbog sigurnih i dobrih primanja koje su se pojavile u nekim medijima, otklonio nam je njegov manager Theo Karasavvidis:

- Prošlog ljeta želio sam odvesti Diamantakosa na posudbu u neki klub u kome bi igrao i vratio se u formu, no Hajduk ga nije pustio, predsjednik mi je rekao da je 'Dimi' igrač koji treba Hajduku za napadački nogomet koji planiraju igrati. U međuvremenu su doveli novog napadača, a koliko čitam planiraju dovesti i još neke, tako da ćemo pokušati nešto dogovoriti i ove zime.

- Mi smo otvoreni za sve opcije, no znate da sve zavisi o odluci kluba, na koncu će biti onako kako odluče ljudi koji su za to zaduženi u klubu. No ne bih želio ni ja ni igrač da navijači Hajduka pomisle kako je on tu isključivo zbog novca, jer to naprosto nije istina - kazao nam je Karasavvidis.