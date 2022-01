Hajduk digital objavio je prvoga dana ove godine posebnu emisiju "Pripadaj Hajduku", koju su odradila dvojica poznatih TV lica Željko Vela i Marko Šapit dok je priloge radio Matej Sunara, koji je u šaljivom tonu intervjuirao i trenera Valdasa Dambrauskasa.

Dok ste radili u Gorici, susreli ste s Hajdukom, znali ste i mogli ste vidjeti koliko je Hajduk velik klub, ali sada kada ste puno bliže, kada ste unutar kluba, možete li nam reći kakvi su vam osjećaji kad se radi o ovom klubu i o navijačima?

- Čak i prošle godine, kako kažete, dok sam bio u Gorici, veoma sam brzo shvatio koliko je velik ovaj klub. Pratio sam i znam puno o nogometnoj povijesti bivše Jugoslavije, o najvećim klubovima na Balkanu, koliku strast imaju navijači Hajduka i koliko je Hajduk velik klub, ali stvarnost je bila malo drugačija. Ovdje sam mjesec dana i već smo iskusili nekakva slavlja nakon utakmica i ova očekivanja veća su nego što sam mislio. Znao sam da se radi o velikom klubu, ali nisam mogao zamisliti koliko. Naravno, sretan sam što sam dio ove obitelji, što sam dio hajdučke povijesti i ovog pokreta i zaista vjerujem da možemo napraviti nešto posebno i stvoriti još više od ovog što smo započeli.

Ovdje ste tek nešto više od mjesec dana i obično to nije dovoljno vremena da se nečija nogometna filozofija implementira i da ju igrači prihvate, ali po vašim rezultatima, tj. po rezultatima kluba pod vašim vodstvom, čini se da ste imali veoma dobar i veoma brz utjecaj.

- Pa, čini mi se da u ovom slučaju moramo razlikovati nogometnu filozofiju i rezultate. U pravu ste, ne možemo uspostaviti filozofiju u jednom mjesecu, ali rezultati možda ovise manje o filozofiji, a više o mentalitetu, o uvjerenjima, atmosferi, energiji. A igrači su fantastični i došlo je do povezanosti igrača s navijačima, s gradom, sa zajednicom. Jači smo, možemo napraviti velike stvari. Što se tiče filozofije, mislim da treba vremena i mislim da nije samo trener Hajduka taj koji mora usaditi tu filozofiju. Mislim da je ta filozofija u ovom grbu, u dresu koji igrači nose jer taj dres sadrži mnogo povijesti, natopljen je znojem i krvlju, nosi veliku tradiciju i sadrži mentalitet. Kada obučete Hajdukov dres i izađete na teren, ne smijete se bojati, već upravo suprotno – treba biti hrabar, nametnuti se, igrati i mislim da to nadilazi individualnu filozofiju trenera. Hajduk kao klub jest filozofija.

Prije nekog vremena rekli ste da nikada niste radili s boljim igračem nego sada, a to je Marko Livaja. Kada kao trener imate takvog igrača, na koji vam način to olakšava ili otežava posao? Bolje rečeno, kakve vam opcije to otvara?

- Znate, kad sam bio dijete, svi smo mi kao djeca imali neke nogometne uzore. Ne mogu reći da sam ih imao mnogo, imao sam dva ili tri. Jedan je bio Litvanac, a jedan od mojih najvećih nogometnih uzora u povijesti bio je Marco van Basten. Pa kad sam bio dijete, imao sam Marca van Bastena, a sada kao trener imam Marka Livaju. Ako usporedite ta dva napadača, mislim da obojica čine ultimativne potpune igrače koji mogu napraviti razliku, zabijati golove. Kada gledate Marka Livaju dok igra, ne vidite samo jednog igrača. Vidite Marka Livaju kao napadača i vidite Marka Livaju kao ličnost. Za mene, za Hajduk, za Split i za Dalmaciju to je dobar poklon jer imate dva igrača u jednom budući da imate osobnost i igrača. On radi razliku, vidi situacije puno prije nego što se dogode, može učiniti da se te stvari dogode puno prije nego što se dogode. Mislim da smo veoma privilegirani što možemo raditi s igračem kao što je on i mislim da ovo putovanje – Marko i Hajduk – tek počinje jer ono radi čega smo svi ovdje nije samo da igramo i treniramo, ovdje smo da pobjeđujemo. Ako Marko može pobjeđivati s Hajdukom, mislim da će to biti veoma posebno i za njega i za Hajduk.

Naš će sljedeći gost biti Filip Krovinović i on je još jedan moćan alat koji imate u svojoj momčadi jer ste ga upotrebljavali u raznim pozicijama u centru terena i odgovorio je veoma dobro svaki put. To je još jedna stvar zbog koje je vaš izbor veći i bogatiji.

- Filip je malo drugačiji od Marka po pitanju osobnosti. Filip je vjerojatno najopušteniji i najsretniji igrač kojeg možete imati i mislim da je to velika prednost za nas jer on ne osjećaj nikakav pritisak. Bilo da igra pred publikom od 50 tisuća ljudi bilo da igra na plaži s prijateljima, igrat će na isti način i s istim stavom i bit će jednako sretan. To mu pomaže da se nametne i da radi stvari koje radi na terenu. Za mene kao nogometnog trenera nevjerojatno je imati takva dva igrača u momčadi jer s Filipom možemo napraviti puno stvari poput defenzivnih formacija. Obično se događa da imate dinamične formacije – jedan tip formacija kad se branite, a drugi tip formacija kad napadate – ali čak i kad se branimo, s Filipom možemo puno toga napraviti. Obično kad imate Marka kao napadača, ostatak momčadi vidi Marka kao okidača. Kad Marko pritisne protivnika, moramo slijediti. Sada imamo dva s Filipom i Markom. Ako Marko pritisne protivnika i pobjegne, Filip je drugi okidač i momčad mora reagirati. Zbog toga se možemo mijenjati svakih pet minuta, pa ponekad ne možete razumjeti što igramo. Što se tiče napada, moje upute Filipu obično su veoma jednostavne. Moj posao nije da previše kompliciram. Tražim od njega samo jednu stvar – da se kreće cijelo vrijeme na terenu i da drži loptu što je duže moguće. Dakle, idi i pokušaj uzeti loptu i onda ti vjerujem jer zaista vjerujem da možeš pronaći rješenja jer si kreativan, ne osjećaš pritisak, ne gubiš loptu jer je to tvoja osobnost. Veoma, veoma dobro. Veoma sam zadovoljan što mogu raditi s takvim igračima.

Pjesma kaže da je ovo najljepše doba u godini. Kad ovako dobro krenete s poslom kao što ste vi s Hajdukom, onda i vjerujem da je ovo divno razdoblje za vas. Prvi dan Nove godine – koje su vaše želje za sebe, za Hajduk, za navijače i za ovu 2022.?

- Mislim da je najbolja želja koju mogu imati za ovu hajdučku obitelj, za ove ljude koji su povezani s klubom i puni strasti prema njemu jedna jedina riječ – vjerujte. Vjerujte. Sve je ovo povezano s Božićem, s vjerovanjem u Isusovo rođenje i dobro. Kad su nam srca ispunjena nadom, mislim da je čarolija moguća. Pesimisti kažu: "Da, vjerujemo i čekamo već toliko vremena." Ipak, to je jedini način. Moramo vjerovati, vjerovati jedni u druge, vjerovati u ideju, vjerovati u Hajduk, vjerovati u tu strast, vjerovati u igrače, vjerovati u predsjednika, u trenere, u sportske direktore. Kad smo ujedinjeni, nosit ćemo tu nadu posvuda i ponovno će se čuti za ime Hajduk diljem Europe i svijeta.