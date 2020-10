Danci nisu ni došli na pressicu Rožmana prije utakmice. A eto vam sada, gledajte kako slavi...

Uefino je pravilo da se večer prije utakmice održi press-konferencija. Najava susreta za po jednim trenerom i igračem iz svake momčadi. Niti jedan danski novinar nije se pojavio na Rijekinoj 'pressici'

<p>Rijekin 1-0 trijumf u play-offu Europske lige u Kopenhagenu, autogolom <strong>Ankersena</strong> nakon fenomenalne akcije <strong>Franka</strong>, sladak je iz mali milijun razloga, a utoliko slađi zbog još jednog - podcjenjivanja koje su doživjeli u Danskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Urlik riječke sreće usred Kopenhagena</strong></p><p>Gušt je ogroman zbog sportskog dosega i sjajnog rezultata, zbog potvrde kvalitete mladog trenera <strong>Rožmana</strong> i njegove mlade momčadi, zbog dokaza ispravnog puta kojim kroči klub s Kvarnera, zbog zarade od najmanje 3 milijuna eura koju jamči ulazak u skupine Europske lige...</p><p>A na sve su sami Danci prije utakmice dodali još jedan motiv Riječanima i još jedan užitak više, ne samo zbog vlastite pobjede nego i zbog izbacivanja Kopenhagena.</p><p>Uefin je običaj i pravilo da se večer prije utakmice održi press-konferencija. Najava susreta za po jednim trenerom i igračem iz svake momčadi. Rijekina 'pressica' nije ni održana jer se nije pojavio - ama baš niti jedan danski novinar.</p><p>Rijeka im nije bila zanimljiva. Kako su hrvatski novinari najavu Rožmana i igrača dobili rano ujutro prije polaska s Rujevice pa onda drugi put i na Aerodromu Krk prije polijetanja... Nije bilo nikakvog razloga za igrokaz od press-konferencije.</p><p>Dance nije zanimalo što Riječani imaju za reći. Pa su (*pogledajte još jednom video nakon prvog odlomka) slušali urlik riječke sreće nakon posljednjeg zvižduka solidnog engleskog suca.</p><p>I gledali slavljeničko klupko riječke sreće i čekali da to slavlje na travnjaku završi prije nego im pobjednici dođu na 'pressicu' nakon utakmice. Na kojoj su ih, ovaj put, naravno - čekali. Da im objasne kako su izbacili višestruko bogatijeg protivnika i višestruko skuplju momčad i to u gostima.</p><p>Pouka? Ne podcjenjuj Rijeku. Ali Kopenhagenu je za to sada kasno. Oni su, za ovu sezonu, svoje u Europi završili. Oni su jači, ali ipak: Europsku ligu i Rijeku sada mogu gledati samo na televiziji.</p>