Svaka čast, Rijeko! Rožmanovi fajteri jači i od Kopenhagena i od grčeva: Krepat ma ne molat

Kopenhagen-Rijeka 0-1. Se-nza-cija: Rijeka je u skupinama Europske lige! Rožman je odigrao veliku trenersku utakmicu, Franko i Kulenović 'ubiljai' su Dance i dok su jedva stajali na nogama... Bravo Bijeli!

<p><strong>Kulenović</strong> vuče zgrčenu nogu i izlazi s terena, kapetan <strong>Franko </strong>leži na travnjaku u 90' jer od 50' jedva da može hodati i <strong>Rožman</strong> mu urla 'Ne moraš stalno u presing, odmori malo!, <strong>Štefulj</strong> i <strong>Tomečak</strong> igraju i bekove i veznjake i krila... Senzacionalni ulazak u skupine Europske lige složila je klasična 'Krepat ma ne molat' Rijeka. Svaka vam čast, Rožmanovi fajteri!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi europsku pobjedu</strong></p><p>Kopenhagen koji u godinu i pol potroši 18 milijuna eura na pojačanja izbacila je Rijeka koja potroši 10-ak milijuna godišnje: ukupno. I zato je ovaj 1-0 trijumf na Parkenu utoliko važniji, ne "samo" sportski nego i financijski.</p><p>Najavio je <strong>Karlo Bartolec</strong> da 'Kopenhagen mora proći zbog novca, u ova teška korona-vremena'. Onda im je došao <strong>Franko Andrijašević</strong> pa dok je imao snage (u 20') povukao kontru u kojoj ga uhvatiti, ni srušiti nisu mogla četvorica Danaca, a na kraju je još i domaćeg beka "natjerao" da sam sebi zabije gol.</p><p>Najunosniji autogol u Rijekinoj povijesti. Prodaja <strong>Čolaka,</strong> prodaja <b>Pandura</b> pa sad cca. Uefina milijuna za ulazak u skupine, pa možda bonus za osvojene bodove, pa igrači u europskom izlogu... Ovo je razina trijumfa na Mercedes-Benz Areni u Stuttgartu 2013. (samo daleko važnija jer tad je novca bilo daleko više)!</p><p><strong>Danijel Štefulj</strong> dobio je baš svaki duel sa <strong>Ankersenom</strong> (tragičarem, on je zabio autogol), <b>Ivan Nevistić</b> obranio svaki šut koji je išao prema njemu, <strong>Sandro Kulenović</strong> (kakvo pojačanje!) i bez postignutog gola odigrao je u najmanju ruku 'čolakovsku' utakmicu, ako je ikad netko odigrao klasično kapetanski onda je to napravio <strong>Franko</strong> u Kopenhagenu...</p><p>Ali od svih izravnih duela najuvjerljiviji trijumf bio je onaj - trenerski. <strong>Stale Solbakken</strong> ima 52 godine i 143 eruopske utakmice u životopisu, a <strong>Simon Rožman</strong> je 37-godišnjak s 20 utakmica na klupi u Uefinim natjecanjima, ali Simon je trenerski 'razbio' čovjeka čiju je metodologiju rada izučavao!</p><p>Rožmanovi su igrači i dok su od umora jedva hodali travnjakom do zadnjeg slova slijedili svaku uputu svog trenera. Rožman je u u totalne autsajdere internalizirao uvjerenje da se može napraviti senzacija, istinski ih je u to uvjerio.</p><p>Pa dobio Rijeku s pobjedničkim, neuništivo optimističnim i energičnim karakterom svog predsjednika <strong>Damira Miškovića</strong>. Nema <strong>Murića</strong>? Nema veze, možemo. Nema ni <strong>Yatekea</strong>? Nema, veze... Možemo. Imamo samo jednog klasičnog napadača koji je došao prije 10 dana? Nema veze, mo-že-mo!</p><p>Bez presije, bez imperativa, bez negative. Rožman je rekao 'Hoću fajt, da hrabro krenemo prema njihovom golu, a ne budemo parkirani našem golmanu u krilu'. I Rijeka je ispala jača i od prodaje najboljeg strijelca Prve HNL, i od korona-nereda, i od umora, i od grčeva, i od Kopenhagena i (što je najvažnije) od vlastitih limita.</p><p> </p><p>Hodajući klupski spomenik <strong>Srećko Juričić</strong> sa licem razvučenim u osmijeh veći od stadiona grlio je Rožmana. On ga je doveo u Rijeku jer je shvatio da je vrijeme za novu priču, za novu trenersku paradigmu. Doveo ga je dok nitko u Rijeci pojma nije imao koga je dove jer nitko nije ni čuo za Rožmana.</p><p>Rijeka, jača od skeptika i jača od navijačkih bojkota, bez drame uvijek na svojoj dobro znanoj liniji. Rijeka je u Kopenhagenu napravila senzaciju i Hrvatska ima dva kluba u skupinama Europske lige!</p><p>Večeras se slavi, sutra se oko 13 sati Bijeli su u Rijeci i - kreću s pripremama za Belupo u nedjelju na Rujevici. Ozbiljna momčad ne uzima time-outove. A ovo su: ozbiljan trener i ozbiljna momčad. </p><p>Bravo Rijeko!</p>