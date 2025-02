Danski mediji: 'Ružno je bilo gledati Hrvate, onaj start je za 60 dana zatvora! Nisu za mir...'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu. Danska je bila bolja u finalu i slavila 32-26, time je momčad Nikolaja Jacobsena osvojila četvrto uzastopno svjetsko zlato. Danci su na razini za sebe i trenutačno apsolutno broj jedan, ali je srebro veliki iskorak za Hrvatsku koja je medalju čekala od srebra na Euru 2020.

Danski mediji poletjeli su u visine nakon trijumfa njihovih rukometaša. Ali su u proslavi zlata jednako pažnje posvetili i Hrvatskoj, a posebno je oštar bio komentator B.T.-a Johnny Wojciech Kokborg, koji piše kako bi Mamić završio 60 dana u danskom zatvoru za crveni karton nad Plytlickom prekršaj.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Reći ćemo samo wow! Nakon povremeno nasilnog finala ispunjenog mržnjom, Danci su ponizili Hrvatsku i osvojili četvrto uzastopno svjetsko zlato. Hrvati su samo u prvom poluvremenu držali priključak, a na kraju su im igrači Nikolaja Jacobsena pokazali i milost te počeli slaviti 15 minuta do kraja utakmice - piše Kogborg, koji je ovu pobjedu baš i nije "gospodski" proslavio...

- Zaista ništa drugo nisam očekivao od Hrvata, ali ružno je to gledati. Volim njihovu borbenost i strast, ali stalno prelaze liniju. Mamić bi za onaj crveni karton završio 60 dana u našem zatvoru - komentira Kokborg i dodaje...

- Svake se godine u Oslu dodjeljuje Nobelova nagrada, ali nismo sigurni jesu li Hrvati znali za to. Zato što u norvešku prijestolnicu nisu došli s miroljubivim namjerama. U očima Balkanaca vidjela se želja za krvi od prve sekunde i na samom početku utakmice vidjeli smo pokušaj ubojstva na Simonu Pytlicku. To je trebalo biti više od isključenja.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A smatra kako će dugo trajati danska dominacija rukometom.

- Danska je četvrti put u nizu svjetski prvaka. To je potpuno nerealno. Sada možemo reći kako su dečki gospodina Jakobsena najbolja rukometna dinastija svih vremena. Bolji od Šveđana ili Francuza. A zašto bi stala naša dominacija? Gidselu je 25 godina, Pytlicku 24, Nielsenu 27, a Jacobsen ima ugovor do 2030. godine. Još dugo može trajati zlatno doba. A iduće zime Danska može postati prvi aktualni svjetski, olimpijski i europski prvak. To je šansa da ova generacija ponovno ispiše povijest.

Ekstrabladet je također istaknuo "ružnu" atmosferu u Oslu.

- Hrvati su povremeno priredili jako ružnu atmosferu na terenu, ali su naši dečki sačuvali hladne glave i pokazali klasu kada je bilo dramatično. Danska je jednostavno bolja, ali svejedno je ludo Svjetsko prvenstvo osvojiti četiri godine u nizu.