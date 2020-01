Dani i ja smo pričali do 3 sata ujutro, na rastanku je bilo suza

Znao sam otprilike koje su Danijeve želje, a onda mi je večer prije oproštaja sa svim igračima rekao kako je sve gotovo, priča nam Amer Gojak, dugogodišnji cimer Danija Olma u Dinamu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj je dvojac puno toga prošao zajedno, obojica su kao maloljetnici stigli iz inozemstva u Zagreb, obojica u Dinamu stigli do naslovnih uloga. Dani Olmo je godinu dana mlađi (rođen 7. svibnja 1998.), a on je prvi stigao u Maksimir. Bilo je to još u srpnju 2014. godine. Amer Gojak (rođen 13. veljače 1997.) je u veljači 2015. godine potpisao za Dinamo, a s 18 godina i 18 dana debitirao u kup utakmici protiv Istre 1961 (3-0).

- Mi smo bili cimeri tri godine. Kako sam reagirao kada mi je rekao da odlazi? A sigurno da sam bio onako tužan, ali opet i sretan zbog njega, zaslužio je sve što mu se događa u životu. Sada je otišao u jaču ligu, u dobar klub koji voli mlade igrače, sigurno će se tamo još bolje razviti i postati bolji igrač. Ja mu, naravno, želim svu sreću, kaže nam Amer Gojak, pa dodaje:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kada mi je Dani rekao svoju odluku, te večeri nikako nije mogao zaspati, pa smo u sobi pričali o svemu do nekih dva-tri ujutro. Onako, prisjetili smo se svega što smo zajednički prošli u Dinamu. Dana kada smo još igrali u Trećoj ligi i nastupali za B momčad Dinama, a na kraju smo se zajedno veselili i pobjedama u Ligi prvaka.

Amer Gojak zauvijek će se sjećati dana kada je Dani Olmo napustio Dinamove pripreme u Rovinju...

- Uh, naš zadnji je bio prilično emotivan. Bilo je to u garaži rovinjskog hotela Lone, obojica smo i pustili suzu, ali sve je to normalno.

A po čemu će BiH veznjak najviše pamtiti jedinog Španjolca u povijesti Dinama?

- Gledajte, Dani je godinu dana mlađi od mene, ali bez obzira na to mogao sam dosta naučiti od njega. On je baš smiren i jako društven, pravi pozitivac. Uvijek bi mi govorio 'ne brini, bit će sve dobro, samo trebamo raditi'. Nekad bi on meni davao savjete, nekada ja njemu, stvarno smo se odlično slagali u Dinamu - završio je Gojak.