Dani Olmo ne može igrati niti za španjolsku reprezentaciju!

Barcelona se propisno osramotila kada je nakon Nove godine Dani Olmo (26) uklonjen s popisa njihovih igrača zbog nemogućnosti ispunjavanja financijskog fair-playa La Lige. Ovo ljeto Katalonci su ga doveli iz Leipziga za 55 milijuna eura, a u prvom dijelu sezone odigrao je 15 utakmica, postigao šest golova i dodao jednu asistenciju.

Olmov profil više se ne nalazi među igračima Barcelone na službenoj stranici lige. Ako klub ne uspije registrirati Olma, on bi mogao napustiti Barcelonu, no trenutno i igrač i njegov menadžer ističu da su potpuno posvećeni klubu. Barcelona se pokušava snaći i očekuje da će ga uspjeti ponovno registrirati kada im stigne novac od stranih investitora koji su kupili VIP ulaznice za novi stadion Spotify Camp Nou, koji još uvijek nije dovršen.

Problemi Barcelone mogli bi utjecati i na španjolsku reprezentaciju. Mundo Deportivo je upozorio da Olmo ne može igrati za nacionalnu momčad dok god nije registriran.

"Sve dok Olmo nema licencu registriranog igrača, ne može biti pozvan u reprezentaciju. Do kraja siječnja mora pronaći klub koji ga može registrirati do kraja sezone ili Barcelona mora pronaći način kako ga registrirati. Dok se to ne dogodi, Olmo ne može igrati za Španjolsku", pišu španjolski mediji.

Ova situacija predstavlja velik udarac za Olma i španjolsku reprezentaciju, u kojoj je jedan od ključnih igrača. Olmo je bio nositelj igre Španjolske na posljednjem Europskom prvenstvu, gdje je s tri gola i dvije asistencije predvodio reprezentaciju do osvajanja naslova prvaka Europe.

Kako stvari trenutno stoje, Olmo neće moći nastupiti za reprezentaciju u ožujku protiv Nizozemske u četvrtfinalu Lige nacija niti na završnom turniru u lipnju, osim ako se Barcelona ne izbori za njegovu registraciju ili ako ne pronađe novi klub. U dosadašnjih 41 nastupu za "furiju" postigao je 11 golova i upisao 10 asistencija, a njegova prisutnost ključna je za nastavak uspjeha nacionalne momčadi.