'Ostanak bez Olma znači da je Barcelona ostala bez ključnog igrača i čak 263 milijuna eura'

Trebalo je to biti ispunjenje dječačkog sna, povratak u voljenu Barcelonu i lov na uspjehe s katalonskim klubom. No, Dani Olmo (26) po La ligi nije član momčadi Barcelone! U prvom dijelu sezone odigrao je 15 utakmica uz šest golova i jednu asistenciju, ali tu nastaju problemi.

Zbog kršenja financijskog fair-playa je La liga onemogućila Barceloni registraciju Olma te su ga 'izbrisali' iz momčadi, a kako piše katalonski Sport, to samo pogoršava ionako tešku financijsku situaciju Barcelone.

Iako je igračev agent izjavio da Olmo ne razmatra druge opcije i želi ostati u Barceloni, pitanje je što će se sad dogoditi te bi Barcelona mogla imati velike probleme.

- To je težak udarac Barceloni na sportskoj, ekonomskoj i institucionalnoj razini. Povijesnom se sramotom ruši ugled Barcelone, a ostanak bez Olma je gubitak za Flickovu momčad. Ako definitivno ostanu bez Olma i on postane slobodan igrač, morali bi mu isplatiti sve što su se obvezali dati do kraja ugovora 2030. godine. To je 48 milijuna eura, a na ovo treba dodati i još 55 milijuna eura odštete Leipzigu koja nije isplaćena u potpunosti - pišu iz Sporta pa zaključuju:

Foto: Gladys Chai von der Laage

- Ostali su i bez mogućnosti prodaje Olma pa barem djelomičnog povratka investicije. Također, Barcelona je s katarskom kompanijom pregovarala o iznajmljivanju VIP boksova na idućih 20 godina za 200 milijuna eura, a time su planirali registrirati Olma. Kad su Arapi čuli u kakvoj su situaciji, prepolovili su ponudu. Ostanak bez Olma znači da Barcelona ostaje bez ključnog igrača i 263 milijuna euro. Laporta u idućim satima mora izvesti čudo kako bi izbjegao povijesnu sramotu.