Dani Olmo s agentima napustio Zagreb kako bi riješio transfer

Dani Olmo (26) otputovao je iz Zagreba u Njemačku kako bi riješio situaciju oko transfera. RB Leipzig na stolu ima ponudu Barcelone koja može dosegnuti traženih 60 milijuna eura. Katalonci nude 47 milijuna eura fiksne odštete, tri milijuna kroz lako ostvarive bonuse i još 10 milijuna u slučaju da Barcelona u idućih šest godina osvoji La Ligu ili Ligu prvaka.

Igrač se uputio u Leipzig u pratnji svog agenta Andyja Bare. On će biti poveznica između dva kluba i igrača. Dok ne dođe do konačnog sklapanja transfera, očekuje se da će Olmo trenirati s momčadi u Leipzigu. Španjolski list vjeruje kako bi klubovi do kraja tjedna trebali pronaći "zajednički jezik" i postići dogovor.

Kako piše Mundo Deportivo, Leipzig se protivi uvjetima plaćanja. Njemačka momčad u ovom trenutku još nije odgovorila na drugu ponudu Barcelone, ali i to bi se trebalo riješiti u sljedećih nekoliko dana.

"Čelnici Leipziga bili su u Sjedinjenim Državama na predsezonskoj turneji i vremenska razlika je sve malo otežala. U nedjelju su se vratili u svoju zemlju i dogovorili razgovore s agentima Danija Olma o njegovoj budućnosti. Španjolski internacionalac ne želi još dugo razvlačiti situaciju i već je dao do znanja Leipzigu da mu je namjera napustiti klub ovog ljeta i otići u Barcelonu. Njemački tim poštuje njegovu odluku, ali traži konkretan iznos za nogometaša kojeg smatraju zvijezdom svoje momčadi," piše u tekstu Mundo Deportiva.