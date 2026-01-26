Obavijesti

VELIKA POBJEDA

Danska srušila Njemačku i u spektaklu izborila polufinale!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Danska rukometna senzacija! Pobjedom nad Njemačkom 31-26 osigurali polufinale Europskog prvenstva. Pytlick i Gidsel briljirali, Nielsen dominirao s 14 obrana

Aktualni olimpijski pobjednici i svjetski prvaci, rukometaši Danske osigurali su plasman u polufinale Europskog prvenstva nakon što su u susretu 3. kola skupine I, drugog kruga Europskog prvenstva u Herningu pobijedili Njemačku sa 31-26. Rezultati s Europskog prvenstva u ponedjeljak savršeno su se razvijali za Dansku, koja je u posljednjem susretu dana pobjedom nad Njemačkom osigurala mjesto u polufinalu.

Germany - Denmark
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Danski scenarij iz snova zahtijevao je da Norveška i Portugal remiziraju, te da Španjolska uzme bodove Francuzima. Na koncu je oboje postalo stvarnost. Norveška i Portugal su odigrali 35-35, dok je Španjolska pobijedila Francusku sa 36-32. Dancima je potom trebala pobjeda protiv Njemačke kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. Na koncu su slavili sa 31-26.

Danska i Njemačka imaju po šest bodova, dok je Francuska na četiri boda. U slučaju da ekipe završe s istim briojem bodova, drugi kriterij je međusobni ogled, a Danska je dobila i Nijemce i Francuze.

Njemačka se dobro držala u prvom dijelu, no u nastavku susreta olimpijski i svjetski prvaci su ubacili u višu brzinu, poveli sa sedam razlike (23-16) i mirno priveli susret kraju.

Dance su do pobjede predvodili Simon Pytlick i Mathias Gidsel sa po osam golova, dok je sjajni Emil Nielsen imao 14 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Renars Uščins sa šest, te Julian Koster i Marko Grgić sa po četiri gola. David Spath je sakupio devet obrana.

