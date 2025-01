Danski stručnjak: Kakva priča, Hrvatska se vratila na svjetski vrh! Nemoguće je ne voljeti ih

Hrvatska je rukometna nacija koju ne možeš ne voljeti. Bez obzira kako sve završi, Hrvatska se vratila, napisao je to na društvenim mrežama Rasmus Boysen.

Bivši danski rukometaš, danas analitičar i rukometni insider, ne krije srežu što je Hrvatska nakon 16 godina ponovo u finalu Svjetskog prvenstva. I što je taj korak napravila protiv Francuza, pobjedom 31-28.

Tradicija, emocije, navijači...

- Uspjeli su! Osvetili su se! Kakva utakmica! Kakva priča! - napisao je Boysen i dodao da Hrvatska ima sve, tradiciju, emocije, navijače, Červara, Balića, Duvnjaka, budućnost. Uza svaku riječ je stavio i emoji... Eto, toliko nas poštuje i cijeni.

I ta Hrvatska nije mogla ne zaustaviti Francuze, koji prvi put nakon 1993. neće biti Svjetski prvaci na četiri uzastopna SP-a.

Boysen je pun statističkih podataka. Tako je objavio da bi naš izbornik Dagur Sigurdsson mogao postati tek drugi stranac na klupi koji je postao svjetski prvak. Onaj prvi je Vlado Stenzel, koji je 1978. bio prvak sa Zapadnom Njemačkom.

Vrijeme za zlato

Boysen je možda i najveći post 'poklonio' Domagoju Duvnjaku. Igraču, kapetanu, koji rukometnu reprezentaciju gura i vodi više od desetljeće. I koji je sad došao do samog kraja svoje reprezentativne karijere.

- Ako postoji jedan igrač za kojeg bih želio da osvoji naslov, to je Domagoj Duvnjak. nakon četiri srebra i četiri bronce, ponovo je je jednu utakmicu od naslova i to u zadnjoj reprezentativnoj utakmici u karijeri. Divim mu se. Pravi vođa, svestran igrač, 16 godina u najtežoj ligi na svijetu. Hrvatski heroj - napisao je Boysen o jednom od najvećih kapetana hrvatskog sporta, ne samo rukometa.