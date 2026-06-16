Dario Šarić napustio NBA nakon 10 godina! Vratio se u bivši klub

Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić se nakon deset godina vraća iz NBA lige u Europu, a vraća se i u klub iz kojeg je otišao u najbolju ligu svijeta, istanbulski Anadolu Efes, što je dvostruki europski prvak potvrdio objavom na svom službenom mrežnom portalu (anadoluefessk.org).

"Potpisali smo ugovor na 2+1 godinu s Dariom Šarićem, jednim od naših bivših igrača koji je nosio naš dres u sezonama 2014.-15. i 2015.-16.", objavio je Anadolu Efes.

Osim za Košarkašku školu "Dražen Petrović", u kojoj je 32-godišnji Šibenčanin započeo svoj košarkaški razvoj, Dario Šarić je igrao za KK Zagreb (2009. - 2012.), od čega je jednu sezonu bio na posudbi u KK Dubrava (2010./2011.), a 2012. je prešao u Cibonu za koju je igrao dvije sezone (2012. - 2014.) i s njom osvojio jedan naslov prvaka Hrvatske (2013.) i Kup "Krešimir Ćosić" (2013.) te u završnoj godini predvodio momčad do senzacionalnog naslova pobjednika ABA lige (2014.) na završnom turniru u Beogradu.

ARHIVA Prije 12. godina Cibona je osvojila ABA ligu ?ime posljednji hrvatski klub koji je osvojio regionalno natjecanje | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U svojoj posljednjoj sezoni u Ciboni bio je proglašen najbolji igračem sezone i završnog turnira u ABA ligi, čiji je bio i najbolji strijelac. Te 2014. Šarića je na NBA draftu kao 12. u prvom krugu odabrao Orlando Magic, ali su ga u istoj noći mijenjali s Philadelphia 76ersima za razigravača Elfrida Paytona koji je bio izabran kao deseti.

Sve je to pridonijelo transferu tada tek 20-godišnjeg hrvatskog reprezentativca u Anadolu Efes, gdje se razvijao pod vodstvom velikog trenera Dušana Ivkovića.

U dvije sezone s Efesom osvojio je turski Kup, a onda je održao obećanje i otisnuo se u NBA ligu. U svojoj prvoj sezoni u Philadelphiji je bio odabran u prvu petorku NBA novaka (2017.), a bio je i užem izboru i za najboljeg novaka sezone završivši na drugom mjestu iza Malcoma Brogdona.

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Nakon dvije sezone provedene u Philadelphiji, Šarić je u igračkoj razmjeni završio u Minnesota Timberwolvesima i tamo proveo jednu sezonu, nakon koje je otišao u Phoenix te u dresu Sunsa proveo tri i pol sezone, a onda bio razmijenjen u Oklahoma City Thunder. Tamo se zadržao pola sezone pa u ljeto potpisao ugovor s Golden State Warriorsima. Sljedećeg ljeta je prešao u Denver Nuggetse s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor, ali je nakon jedne sezone poslan u Sacramento Kingse. U Kingsima je odigrao tek pet utakmica, a onda su uslijedile nove razmjene u kojima su ga angažirali pa ponovno mijenjali Chicago Bullsi, da bi Detroit Pistonsi otkupili njegov ugovor, čime je postao slobodan igrač.

Anadolu Efes je već dvije godine bez ijednog trofeja. Ove je sezone završio na pretposljednjem mjestu u Euroligi s učinkom 12-26, a ispao je u polufinalu doigravanja za prvaka Turske od Fenerbahčea (3-1).

Trener momčadi je Španjolac Pablo Laso, a Šarića će u stručnom stožeru kluba dočekati i aktualni izbornik hrvatske reprezentacije Tomislav Mijatović.