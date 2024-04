Dario Šimić vratio se u Dinamo. Prva lopata u Kranjči 2025., a izgradnja tog stadiona u 2026.!

Izvršni odbor Dinama danas se po treći put sastao u novom sazivu, u Maksimiru su opet donesene neke zanimljive odluke. A u klub se vratio - Dario Šimić! Bivši član uprave postao je potpredsjednik Odbora za sponzorstvo, tu će sad u Maksimiru biti na volonterskoj bazi. Predsjednik Odbora za sponzorstvo je Zrinko Hržić, a u tom se odboru još nalaze Marko Njavro (član uprave Francka), Mario Petrović (predsjednik uprave Milenium promocije i bivši predsjednik Cibone), Robert Penezić (član skupštine), Igor Arlović (ima odvjetnički ured) i Hrvoje Slade (voditelj odjela za sponzorstvo u klubu).

Dinamovi "izvršnjaci" puno su se bavili i pitanjem stadiona, točnije zamjenskog rješenja na kojem će Dinamo raditi i trenirati za vrijeme izgradnje novog Maksimira. Ivan Nauković (predsjednik Odbora za stadion) već je odradio puno bitnih sastanaka na tu temu, traži se i lokacija budućeg trening kampa na kojem će Dinamo trenirati u vrijeme izgradnje Maksimira.

Jasno, prvo će se izgraditi "nova Kranjčevićeva", prvi radovi na tom će stadionu krenuti početkom 2025. godine! Planirana izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj je 15 do 18 mjeseci, znači do sredine 2026. godine Dinamo bi se preselio na tu lokaciju. A do tada treba pripremiti druge stvari, naći lokacije na kojima će "modri" imati svoje urede, gdje će trenirati omladinski pogon... Jedna od opcija je i Zagrebello, ali tu tek treba vidjeti i istražiti sve pravne mogućnosti.

U Dinamu žele biti partneri Gradu u toj priči, konzultantski se uključiti u priču oko izgradnje "nove Kranjčevićeve". Kako će "plavi" biti korisnici Kranjče, žele u tome sudjelovati i kao aktivan partner. Veliko je pitanje gdje će u to vrijeme preseliti Lokomotiva, kad počnu radovi u Kranjči, "lokosi" prvoligaški nogomet mogu igrati tek u Maksimiru, Zaprešiću ili - Rudešu!?

U Dinamu se bave i financijskom analizom, pa su se u Maksimiru večeras bavili i cjelokupnom analizom dospjelih/nedospjelih potraživanja. Kako saznajemo, Dinamo "vani" ima ogroman novac, u klubu žele vidjeti tko plaća, a tko ne plaća svoje obveze na vrijeme. I tko je sve dužan hrvatskom prvaku. A takvih ima jako puno...

Također, Dinamo je na utakmici protiv Istre u ložu Zrinjevac pozvao 40 biznismena, dinamovaca koji se savjetima ili sponzorstvima žele uključiti u Dinamo, takvu strategiju "modri" će imati do kraja sezone. Gospodarstvenici će se družiti s legendama kluba, a u Dinamu pokušavaju inicirati komunikaciju sa što više uspješnih tvrtki.

- Uz uspostavu samog sustava koji će biti dugoročno održiv i usklađen s tržišnim praksama, inicijalna ideja je da GNK Dinamo vlastitim proaktivnim pristupom otvori i inicira komunikaciju te kontaktira potencijalne partnere i sponzore. Navedeno se primarno odnosi na čitav niz relevantnih hrvatskih kompanija iz svih značajnih sektora, kao što su primjerice energetika, maloprodaja, autoindustrija, financijska i prehrambena industrija te druge. Prilikom pripreme samih ponuda za sponzorstva iste je potrebno prilagoditi svakom potencijalnom partneru. Obzirom na sponzorski potencijal te snagu i prepoznatljivost brenda GNK Dinamo i izvan granica te na globalnom nivou, uz partnere s domaćeg tržišta paralelno će se kontaktirati i kompanije izvan Republike Hrvatske. Kao rezultat sustavnog te proaktivnog pristupa, zajedno s već započetim pregovorima s partnerima od strane GNK Dinamo, težit ćemo povećanju sponzorskih prihoda od 70% do 100% u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu - izjavio je nakon sjednice predsjednik Odbora za sponzorstva Zrinko Hržić.