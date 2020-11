Darivali Škote mjesec i pol prije Božića, sad navijamo za Grke: Dvije gluposti upropastile sve!

Hrvatska je vodila 2-0, ali je u drugom poluvremenu totalno pala, Škotska je došla do boda. Taj bod Škotima znači puno više nego nama. Šemper je krivac za prvi gol, a Sosa je napravio glupost i dobio crveni karton

<p>Prvo poluvrijeme fenomenalno, drugo poluvrijeme katastrofalno. To su dvije najbolje riječi za opisati izdanje naše U-21 reprezentacije u Edinburghu. <strong>Nikola Moro</strong> i <strong>Kristijan Bistrović</strong> zabili su u razmaku od pet minuta za 0-2. Mirno smo prvo poluvrijeme priveli kraju, a onda totalni šok. Prvo je<strong> Adrian Šemper</strong> primio gol, koji nije smio, a onda je Borna Sosa napravio glupost i zbog udaranja škotskog igrača završio u svlačionici.</p><p>Dvije velike pogreške, dvije situacije u kojima je momčad Igora Bišćana omogućila Škotima da zabiju dva gola i dođu do remija. Škotskoj remi odgovara, a Hrvatskoj ne. Sami su si naši klinci krivi. Neshvatljiv je bio taj pad u drugom poluvremenu. Potpuno smo "nestali" s travnjaka. Škoti su prvo poluvrijeme bili manji od makova zrna, a u nastavku goropadni i razigrani.</p><p>Povijest se ponovila. Lani su u Šibeniku protiv Škotske vodili 1-0, a onda su u posljednjih deset minuta primili dva gola. Sad su vodili 2-0, ali ni to im nije bilo dovoljno. Ovaj boda jer poput poraza jer Hrvatska više ne ovisi sama o sebi. </p><p>Na Euro izravno ide pobjednik skupine, i najboljih pet drugoplasiranih reprezentacija. Hrvatska je nakon ove utakmice treća. Škoti su prvi s 18 bodova koliko imaju i Česi, a Bišćanova je momčad na 17 bodova.</p><p>Sutra igraju Grčka i Češka, a u utorak Grčka - Škotska i Hrvatska - Litva. Hrvatska mora pobijediti Litvu i nadati se da Česi ili Škoti neće pobijediti Grke. Tada bismo bili drugi, tri se rezultata moraju poklopiti da budemo prvi. Ni Škoti ni Česi ne smiju pobijediti uz našu pobjedu protiv Litve. </p><p>Šteta, baš velika šteta, a sve je tako lijepo izgledalo nakon 45 minuta. Prokockali su "mali vatreni" ogromnu priliku i lako je moguće da na kraju kao treća momčad skupine ostanu bez Eura.</p><p>Euro za mlade trebao se igrati u lipnju 2021. godine, ali je onda zbog korona virusa odgođen Euro 2020. godine za 2021. Zbog toga je Euro za mlade pomaknut i igrat će se u dvije faze. Prva će se faza igrati od 24. do 31. ožujka, a nokaut faza od 31. svibnja do 6. lipnja. Domaćini Eura su Mađarska i Slovenija.</p><p>Da bi Hrvatska tamo završila, trebamo grčku pomoć. Nažalost, klinci, sami ste svojim greškama dopustili remi, a bolji ste od Škotske.</p>