Nade 'vatrenih' usmjerene ka - Ateni: Evo što im treba za Euro

Hrvatska je kompromitirala šansu da sama odlučuje o svojoj sudbini u završnici kvalifikacija za Euro U-21. Grčka odsad igra za sebe i za nas, a pritom ćemo morati dobiti Litvu u Puli

<p><strong>Hrvatska U-21</strong> je na 17 bodova, Češka i Škotska na 18. Nismo se baš nadali takvom scenariju uoči gostovanja u Edinburghu i utakmici mladih "vatrenih" protiv <strong>Škota</strong>, pogotovo ne nakon vodstva 2-0 i sjajne igre u drugom poluvremenu. <a href="https://www.24sata.hr/sport/vatreni-protiv-cvrstih-skota-po-euro-ovisimo-sami-o-sebi-727721" target="_blank">Završilo je 2-2</a>, a obje reprezentacije kraj utakmice dočekale su s desetoricom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bišćan uoči Škotske</strong></p><p>No kiks <strong>Adriana Šempera</strong>, kojemu je ispala lopta kod prvog gola domaćih, a onda i glupost <strong>Borne Sose</strong>, koji je dobio izravan crveni karton zbog udranja protivnika dok je bio na podu, odveo je vodu na mlin Škota koji su vodeći u skupini zbog boljega međusobnog omjera od Čeha i u najboljoj situaciji.</p><p>Do kraja kvalifikacija u našoj skupini ostaju još tri utakmice ključnih aktera. Grčka će u petak dočekati Češku u Ateni od 18 sati, a u utorak će od 17 sati igrati Hrvatska i Litva u Puli te Grčka i Škotska u Ateni.</p><p>Hrvatska više ne ovisi sama o sebi, kao što bi bio slučaj da je pobijedila Škotsku, već mora navijati za <strong>Grke</strong>. Najjednostavnije rečeno, treba nam kiks ili Škota ili Čeha, idealno i jednih i drugih.</p><p>Na Euro će izravno samo pobjednik skupine i pet od devet drugoplasiranih reprezentacija. Play-offa za ostale drugoplasirane, nakon Uefine promjene sustava kvalifikacija zbog pretrpanosti termina, neće biti. Prva će se faza glavnog turnira igrati od 24. do 31. ožujka, a nokaut faza od 31. svibnja do 6. lipnja. Domaćini Eura su Mađarska i Slovenija.</p><p>U svakom slučaju, Hrvatskoj je pobjeda nad <strong>Litvom</strong> "pod mus" želi li sačuvati nadu da dođe do izravnog plasmana na Euro.</p><h2>Kako Hrvatska može od prvog mjesta?</h2><p>Pobijedi li Češka Grčku u Ateni, mi je više nećemo moći dostići. Dakle, igra nam bilo koji rezultat osim pobjede gostiju. Tad bismo ostali na bod ili dva minusa do Češke i pobjedom nad Litvom bismo je prestigli.</p><p>No to ne bi bila jedina pomoć koja bi nam trebala od Grka. Oni bi potom trebali otkinuti barem bod i Škotima u utorak i tad bismo izbili na čelo skupine na kraju kvalifikacija i definitivno izborili Euro.</p><p>Teško vjerojatno, ali ne i nemoguće. Uostalom, Grčka je već remizirala s Česima i pobijedila Škote - u gostima. S dvije pobjede u zadnja dva kola Grci mogu i do prvog mjesta pa imaju za što igrati.</p><h2>Kako Hrvatska može na Euro s drugog mjesta?</h2><p>E, tu je situacija puno kompliciranija. Ili Češka ili Škotska ne smiju pobijediti Grčku i Hrvatska će onda doći na broj dva, uz pobjedu nad Litvom. No hoće li to biti dovoljno da se ugura među pet najboljih drugoplasiranih?</p><p>Za taj poredak ne računaju se rezultati protiv posljednjih u svakoj skupini (u našem slučaju šest bodova protiv San Marina), a redoslijed izgleda ovako: Francuska - 18 bodova iz sedam utakmica, Poljska 14 (8), Belgija 13 (7), Rumunjska 13 (7), Irska 13 (7), Portugal 12 (5), Austrija 12 (7), Češka 12 (7), Sjeverna Makedonija 8 (6).</p><p>Hrvatska bi, završi li drugoplasirana, imala 14 bodova u tom poretku i gol-razliku od najmanje +7. Kako sad stvari stoje, sigurno bismo bili ispred Makedonaca, a nedostajala bi pobjeda od dva ili tri gola razlike da budemo i ispred Poljaka. No morali bismo preskočiti još najmanje dvije reprezentacije da se uguramo među prvih pet.</p><p>Puno je kombinacija još u igri, a Hrvatska će u svakom slučaju biti živa do posljednjeg kola iako neće ovisiti o svojoj sudbini. Još može osvojiti skupinu, biti druga i (ne) ići na Euro, ali i završiti treća, pa i četvrta. </p><p>Neka Aldo Drosina ipak bude sretna i drugi put zaredom za naše U-21 reprezentativce. Tamo su osigurali posljednji Euro. Neka se povijest ponovi...</p>