Datulje koje se prodaju kod nas i ovdje u Dohi posve su različite

Novinarski posao vodio nas je u brojne zemlje svijeta u kojima smo imali priliku kušati različitu hranu. Neki od kolega nerado se upuštaju u takve eksperimente, ne žele riskirati crijevne viroze pa se drže provjerene hotelske hrane ili fast fooda, ali mi smo i ovdje u Dohi odlučili isprobati lokalne delicije i to se pokazalo kao vrlo dobar potez jer je hrana jako ukusna i raznovrsna. Katar je prepun restorana, od Indijskih i Turskih, preko Kineskih i Tajlandskih, do Grčkih, Talijanskih... Nema čega nema. Probali smo različitu hranu, no jedna delicija nam je posebno bila zanimljiva. Ima je za kupiti i kod nas, no ne tako kvalitetnu i ukusnu. Riječ je o datuljama ili datuljama, kako se kod nas naziva ovaj plod palme.