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NAJVEĆI TROFEJ U KARIJERI

Davidovich Fokina je novi kralj Šangaja! U tri seta dobio Jodara

Piše HINA,
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Davidovich Fokina je novi kralj Šangaja! U tri seta dobio Jodara
Foto: Tyrone Siu
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Davidovich Fokina šokirao Šangaj i u španjolskom finalu slomio Jodara za najveći trofej karijere, a mladi rival ostao bez ulaza među elitu

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Španjolac Alejandro Davidovich Fokina, 26. tenisač svijeta, pobijedio u španjolskom finalu protiv Rafaela Jodara, 13. na svijetu, s 1-6, 7-6 (7/5), 6-4 na ATP turniru Šangaj Masters 1000, osvojivši tako najveći naslov u svojoj karijeri u dobi od 27 godina.

Iako je ranije ove godine već osvojio svoja prva dva ATP naslova – na travi Mallorce i u Chengduu, ovaj tenisač iz Malage nikada prije nije osvojio turnir iz serije Masters 1000. Davidovich Fokina, postavljen za 25. nositelja, vraća se među 20 najboljih tenisača svijeta, što će biti potvrđeno objavom nove ljestvice u ponedjeljak. U studenom prošle godine dosegnuo je 14. mjesto na ATP ljestvici, što mu je najbolji plasman u karijeri.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Go Nakamura

Za 20-godišnjeg Jodara ovaj je poraz značio propuštanje prilike da se prvi put probije među deset najboljih tenisača svijeta i prestigne tri suparnika u utrci za plasman na završni Masters turnir u Torinu od 15. do 22. studenoga.

Ostao je na devetom mjestu u godišnjoj ljestvici koja određuje osam sudionika završnog Mastersa, iza igrača kao što su Rus Danil Medvjedev, Amerikanac Frances Tiafoe i Francuz Arthur Fils.Jodar, koji je svoj prvi naslov osvojio još u travnju na turniru iz serije ATP 250 u Marrakechu, dominirao je protivnikom u prvom setu, a nakon što je u drugom setu oduzeo servis suparniku i poveo s 32, činilo se da je na najboljem putu prema svom prvom naslovu na turniru serije Masters 1000.

Međutim, Davidovich, koji je u polufinalu svladao drugog tenisača svijeta Alexandera Zvereva, odmah je uzvratio oduzimanjem servisa. a do kraja seta više nije izgubio nijedan gem na svom početnom udarcu.U "tie-breaku" je Davidovich odservirao što mu je omogućilo da izjednači rezultat u setovima na 11.

Odlučujući set započeo je razmjenom oduzetih servisa, a pri rezultatu 22, Davidovich je ponovno oduzeo servis svom mlađem suparniku, a ovoga je puta uspio zadržati prednost i sigurno privesti meč kraju u svoju korist nakon skoro dva i pol sata velike borbe.

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