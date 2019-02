DC odbrusio Stipi: Zadnje čega se sjećam je kako leži razbijen

Idi nekoga prebiti! To se onda više ne može ignorirati, zašto ne nokautira nekoga? Tada bi sigurno dobio šansu, poručio je Daniel Cormier svom rivalu Stipi Miočiću u emisiji 'The MMA hour', a prenosi FightSite.

Američko-hrvatski borac Stipe Miočić već neko vrijeme bezuspješno pokušava ugovoriti novu borbu, a UFC ga drži na marginama.

- DC, moja guzica se ponudila boriti protiv tebe na UFC-u 230, 3. studenog u Madison Square Gardenu. Umjesto toga, borio si se protiv Lewisa, dok sam se ja borio s požarima - napisao je Stipe Miočić nedavno na Twitteru.

.@dc_mma my entitled ass offered to fight you at UFC230 on Nov 3 at MSG. You fought Lewis, while I was fighting fires. https://t.co/VU0OTgcP7s