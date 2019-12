Debakl Hajduka: Torcida vikala 'Buriću odlazi' nakon potopa...

Hajduk je prokockao lijepu priliku da devetom domaćom pobjedom u nizu ode na devet bodova prednosti nad Rijekom te sedam bodova prednosti nad Osijekom i šest nad Lokomotivom. A tek je polovina prvenstva... No niti to, a niti solidno popunjene tribine s gotovo 15.000 gledatelja, nisu bile dovoljan poticaj za igrače Damira Burića, umjesto da naprave krupan korak prema osiguranju druge pozicije, doživjeli su pravi debakl.

Rijeka je na Poljud stigla bez Kvriža, a Hajduk je zaigrao bez kapetana Juranovića, najiskusnijeg igrača Bradarića, bez dvojice standardnih stopera Simića i Ismajlija te njihove zamjene Vuškovića, ali i Posavca, Kalika..., ali s debitantom Stipom Radićem u početnoj postavi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No unatoč brojnim izostancima bijeli su krenuli bolje u utakmicu, odmah na startu pritisnuli su Rijeku, a najizgledniju priliku za vodstvo imali su u 21. minuti, kada su najprije Eduok, a odmah potom i Jradi zatresli vratnicu. Kako je odmicalo vrijeme kopnio je i pritisak Hajduka, pa je do poluvremena povela Rijeka preko Acostiyja, koji je pospremio loptu koju je Ljubić odbio nakon Andrijaševićevog šuta, a pred kraj susreta točku na i stavio je šutom s 20-ak metara Raspopović.

Burić je zaigrao na sve ili ništa, umjesto stopera Svatoka uveo je u igru Stanka Jurića, a u zadnju liniju postavio Barryja!? Rijeka je to iskoristila pa su Gorgon i Halilović iz kontra napada postavili konačnih 4-0. Bio je to sadržajno siromašan derbi, no veliko je nakon njega veselje Riječana koji su uzvratili Hajduku za proljetošnji poraz 4-0, te su se s utakmicom manje primakli Hajduku na svega tri boda razlike na prvenstvenoj ljestvici.

Damir Burić je u tri derbija u nizu protiv Osijeka, Dinama i Rijeke ušao sa druge pozicije na ljestvici, ali i sa spakiranim kovčegom, nedostajao je samo potpis predsjednika Brbića na sporazumu o raskidu ugovora, koji bi se aktivirao nakon prvog poraza, a sve kao epilog dva posrtanja kod Gorice. No, Burićev Hajduk sretno je i spretno s igračem manje dobio Osijeka te još sretnije osakaćen brojnim izostancima remizirao protiv Dinama, nakon jednog jedinog udarca u okvir gola, i to iz kaznenog udarca.

Poraz od Rijeke sve je vratio na početak, Burićev kovčeg opet je spakiran, opet se čeka odluka predsjednika Brbića, Hajduk je istina i dalje drugi, no statistika otkriva da je nakon 17 odigranih kola Burić osvojio 31 osvojeni bod, što je najlošiji učinak od pet zadnjih trenera koji su izdržali 17 kola na klupi Hajduka. Kopić je u istom broju utakmica osvojio 37 bodova, Oreščanin 36, Pušnik 34, Carrilo 32... Znakovito, Poljudom su na kraju utakmice odjekivali povici: ''Buriću odlazi'', na štio je Armada uzvratila povicima: ''Buriću ostani''.

Kurioziteta radi spomenimo i jedan neobičan podatak, naime, zadnji jadranski derbi odigran je na Poljudu prije tek nešto više od šest mjeseci, Hajduk je slavio 4-0, a iz početnih postava obje momčadi večeras su zaigrala svega po petorica igrača, Barry, Nejašmić, Svatkok, Caktaš i Jairo u redovima domaće, a Župarić, Acosty, Čolak, Escoval i Smolčić gostujuće momčadi. Promijenjena su i oba trenera, Oreščanina i Bišćana zamijenili su Burić i Rožman.

Prisjetimo se za kraj i Hajdukovog junaka iz prvog jadranskog derbija ove sezone igranog na Rujevici. Riječ je naravno o Toniu Tekliću, koga je kod 1-0 za Rijeku Burić uveo u igru u 75. minuti, a ovaj mu je tri minuta kasnije uzvratio golom za konačnih 1-1. Činilo se tada da će taj gol pogurati 20 - godišnjeg veznjaka do ozbiljnije minutaže i prilike da dokaže svoj nesporni talent, no ništa od toga.

Od Rijeke do Rijeke Teklić je svih devet utakmica započeo na klupi, istina, ušao je u igru pet puta, ali je odigrao svega 59 minuta, dakle jedva desetak minuta po susretu, desetak minuta u kojima je teško mogao pokazati bilo što konkretnije. Primjerice, da ima sjajan šut, što je pokazao golom na Rujevici, ali i u ponedjeljak, kada je s preko 20 metara zabio u prijateljskom ogledu povodom 105. rođendana Omladinca u Vranjicu. Večeras je ušao u 62. minuti...