Debakl u Kini vratio zvijezde u SAD: Igrat će najbolji iz NBA-a

Američka košarkaška reprezentacija doživjela je debakl na Svjetskom prvenstvu u Kini te završila turnir kao sedmoplasirana momčad. To i ne čudi pošto je izborniku Gregu Popovichu otkazalo preko 30 igrača, sve zvijezda do zvijezde NBA lige.

Amerika je na SP-u u Kini igrala s NBA igračima slabije kvalitete te nije uspjela doći do iznenađenja. No, na Olimpijskim igrama u Tokiju iznenađenja neće biti. SAD ništa neće prepustiti slučaju i u reprezentaciji će biti same zvijezde.

Poznato je da Amerikancima Svjetsko prvenstvo i nije od nekog značaja pogotovo kada nakon njega slijede Olimpijske igre. E, tu će se htjeti dokazati pa su nastup Popovichu već potvrdili Curry, Lillard, Green, Thompson, Mitchell i Walker, a samo što nisu i LeBron James, Leonard, Harden, Durant, Irving i mnogi drugi.

- Nadam se da ću igrati, a vjerujem da mnogi igrači to žele. Mnogi su odustali od igranja za nacionalnu vrstu ove godine zbog prenakrcanog rasporeda, ali Olimpijske igre su nešto drugo. Tu bi mnogi htjeli sudjelovati, a jedan od njih sam i ja - izjavio je Draymond Green.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 24. srpnja i traju do 9. kolovoza 2020. godine. Košarkaški turnir na OI-u počinje 25. srpnja i traje do 9. kolovoza.