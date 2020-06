Debi iz snova: Dva puta tri za veliku sreću Igora Jovićevića

Prvo je Kevin Theophile-Catherine potpisao trogodišnji ugovor, a onda je Dinamo u Varaždinu zabio tri komada domaćinu. Dvije trojke su donijele mir i spokoj novom treneru hrvatskog prvaka

<p>Teško da je u subota u ovakvim korona nogometnim uvjetima mogla ispasti bolja za novog trenera Dinama <strong>Igora Jovićevića.</strong></p><p>Prve dobre vijesti dobio je nekoliko sati prije utakmice u Varaždinu. Nakon mjeseci i mjeseci pregovora, dogovor je pao, Kevin Theophile-Catherine ipak ostaje u Maksimiru. Činilo se kako će idućih tjedan sigurno napustiti Zagreb, a onda se dogodio novi preokret. Sportski direktor<strong> Zoran Mamić</strong> riješio je taj problem.</p><p>Francuz će i iduće tri godine biti u Maksimiru, sjajna je to vijest za Igora Jovićevića. Ipak je Theophile-Catherine jedan od “kapitalaca” ove momčadi. Vraća se u prvu momčad i na raspolaganju će biti već za iduće kolo HNL-a.</p><p>Theophile je potpisao na tri godine, a da sve u subotu za Igora Jovićevića i Dinamo bude u znaku broja tri, pobrinuli su se igrači, koji su Varaždinu zabili tri komada.</p><p>Ono što smo vidjeli od Dinama, pogotovo u prijateljskoj utakmici protiv Intera i sad u nastavku HNL-a protiv Varaždina, bilo je jako dobro.</p><p>U Varaždinu je briljirao Arijan Ademi. Kako li je samo taj siječanj bio bitan za “modre”. Na kraju su ipak kapetana uspjeli zadržati u Maksimiru, a on je svojim golom i izborenim penalom u nekoliko minuta riješio utakmicu u Varaždinu.</p><p>Igor Jovićević debi je odradio odlično. Pobjedu je posvetio pokojnom ocu Čedi, koji je preminuo prije dva mjeseca.</p><p>- Žao mi je jedino što tata nije vidio današnji dan, ali siguran sam da je gledao odozgo i moramo ići dalje - rekao je nakon slavlja u debiju Dinamov trener i dodao:</p><p>- Pokazali smo zaista lepršavu igru, jednu ideju, jedan brzi protok lopte. Ovo je prva pobjeda, nadam se nizu, i ona se ne zaboravlja. Kao prva ljubav. Što god mi se desi od današnjeg dana ovaj trenutak nikada neću zaboravit.</p><p>I uz aut-liniju je Jovićević izgledao gospodski, obučen baš onako kako treba biti obučen trener Dinama. I taj je ispit položio, a uskoro će na tribinama imati i najžešću navijačicu. Njegova majka Sanja samo čeka popuštanje mjera i eto je na tribine Maksimira.</p><p>Debi Igora Jovićevića malo je poremetila ozljeda <strong>Emira Dilavera</strong>, no ne bi trebalo biti ništa dramatično. On je malo iskrenuo vanjske ligamente koljena, danas će imati pregled, ali sve bi na kraju trebalo biti u redu. Mogla bi se pojaviti oteklina, ako se pojavi, onda će Dilaver taj problem rješavati idućih dana terapijama. Koljeno se zarotiralo, ali izgleda da nije teže stradalo i to je najvažnije za Dinamo. Dilaver je stup obrane hrvatskog prvaka.</p>