'Žao mi je što tata to nije vidio, ali znam da me gleda odozgo'

Ostvario mi se san zato što sam postao trener Dinama, voljenog kluba. Što god da se desi od današnjeg dana ovaj trenutak nikada neću zaboraviti, rekao je trener Dinama Igor Jovićević

<p><strong>Dinamo </strong>je pobijedio <strong>Varaždin </strong>3-1 na gostovanju, a trener <strong>Igor Jovićević </strong>ostvario prvu službenu pobjedu u HNL-u kao trener 'modrih'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ostvario mi se san prvo zato što sam postao trener Dinama, voljenog kluba i drugo jer je ovo prva pobjeda, nadam se nizu, i ona se ne zaboravlja. Kao prva ljubav. Što god mi se desi od današnjeg dana ovaj trenutak nikada neću zaboraviti. Zahvalio bih se svim prijateljima, obitelji, mami koja je gledala danas na televiziji i navijačima koji su nas bodrili - rekao je pa dodao:</p><p>- Žao mi je jedino što <strong>tata </strong>nije vidio današnji dan, ali siguran sam da je gledao odozgo i moramo ići dalje. Zadovoljan sam današnjom utakmicom.</p><p>Dinamo je igrao dobro i već je u prvom dijelu mogao riješiti sve. No, Varaždin se uspio vratiti pa su dinamovci strepili do zadnjih trenutaka.</p><p>- Pokazali smo zaista lepršavu igru, jednu ideju, jedan brzi protok lopte pogotovo u prvom poluvremenu kada smo mogli otići na više golova razlike. S padom koncentracije i energije dođeš u situaciju da dođeš u probleme jer je protivnik igrao po banki, s okomitim loptama i puno centaršuteva. Mi smo to preživjeli, bilo je zaista teških trenutaka za nas. Pokazali smo karakter i u tom segmentu igre. Imamo vremena za odmor za <strong>Lokomotivu</strong>, za derbi, oni su na valu pozitivnih emocija. Radi se o vrhunskoj ekipi s odličnim trenerom i mislim da će biti jako dobra utakmica.</p>