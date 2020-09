Debitant Bradarić: Bit će mi čast igrati sa srebrnima iz Rusije

Ako je ičije ime nakon debakla protiv Portugala i Francuske spominjano kao ime koje izbornik Zlatko Dalić mora uvrstiti, kako zbog dobrih igara tako i zbog perspektive, onda je to ime Domagoja Bradarića.

<p>Iz poraza od <strong>Portugala </strong>i <strong>Francuske </strong>moramo izvući pouke te pronaći i isprofilirati igrače koji će odigrati i stasavati protiv velikih protivnika u velikim utakmicama. U prošloj Ligi nacija dobili smo <strong>Vlašića</strong>, <strong>Brekala</strong>, <strong>Livakovića</strong>..., to nam je cilj i u ovom izdanju, da dobijemo par mladih igrača koji će nositi igru reprezentacije u narednom razdoblju, kazao je izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong>, a onda je objavio popis kandidata za listopadske oglede, prijateljski sa Švicarcima te Švedskom i Francuskom u okviru Lige nacija.</p><p>Na tom je popisu bilo i jedno novo ime, ime lijevog beka francuskog Lillea <strong>Domagoja Bradarića</strong> (20). Ako je ičije ime nakon debakla protiv Portugala i Francuske spominjano kao ime igrača koga Dalić jednostavno mora pozvati, kako zbog dobrih igara, tako i zbog perspektive, onda je to upravo ime nekadašnji igrača <strong>Hajduka</strong>.</p><p>- Stvarno sam sretan zbog poziva, toliko se govorilo i pisalo u medijima o tome da mi na kraju i nije bio iznenađenje - priznao je Bradarić, koji je odbio nekoliko poziva za intervju.</p><p>- Kao što sam vam i tada rekao, nije bilo vrijeme za razgovore, pogotovo nakon što je reprezentacija upisala dva teška poraza. Bilo što da sam rekao u tom trenutku moglo bi se krivo protumačiti. Nisam želio da ispadne kako se kroz medije guram u reprezentaciju...</p><h2>'Borit ćemo se s PSG-om za prvo mjesto'</h2><p>S obzirom na mladost i perspektivu, ali i sjajne igre u dresu Lillea, u kome je standardan, teško da je Bradariću trebala medijska podrška, poziv je i te kako zaslužio svojim igrama na terenu...</p><p>- Stvarno imam razloga biti zadovoljan i samo želim nastaviti ovako. Igram, standardan sam, eto, dobio sam poziv izbornika... Raduje me dobar start u prvenstvu u kome ćemo se do kraja boriti za jedno od prva tri mjesta. PSG je favorit, ali mi ne bi bili sportaši da se do kraja ne borimo za prvo mjesto. Nakon ovako velike pauze bit će sigurno čudna sezona s puno iznenađenja, i mi tu možemo pronaći neku malu nadu da ćemo uspjeti doći do cilja. Primarni cilj je jedno od tri mjesta koja vode u Ligu prvaka, a sve iznad toga je dodatni bonus...</p><p>Nije se Domagoj želio previše osvrtati na dva teška poraza od svjetskih i europskih prvaka na otvaranju Lige nacija, kao ni govoriti o svojoj ulozi u idućim susretima.</p><p>- Hrvatska može i mora bolje, i ja vjerujem da ćemo to i dokazati. Ta dva poraza samo su nam dodatni motiv. A što se tiče mene i moje uloge, mogu samo reći da mi je čast biti među najboljim igračima koje Hrvatska ima, pogotovo među onima koji su napravili povijesni uspjeh osvajanjem srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Mlad sam, za mene ima još dosta vremena, trudit ću se da opravdam povjerenje izbornika, a prostora ću dobiti onoliko koliko ga zaslužim na treningu, svjestan sam toga. Samopouzdanja mi ne nedostaje, dobro se osjećam, u klubu igram dobro, na visokom nivou, trener i stožer su zadovoljni...</p><h2>'Ne zamaram se transferom'</h2><p>Prvi dolazak na okupljanje sigurno će mu olakšati suigrači iz mlade reprezentacije koji su prije njega 'probili led'</p><p>- Znam ih dosta, Vlašića, Grbića, Uremovića, Brekala... to su sve igrači s kojima sam dijelio svlačionicu mlade reprezentacije.</p><p>U Domagojevoj karijeri sve je išlo nekako ubrzanim tempom. U Hajduku ga je odmah po dolasku promovirao Zoran Vulić, nakon svega 25 službenih nastupa transferiran je za rekordan iznos zarade Hajduka u Lille, gdje je odmah postao standardan...<br/> Ako pošteno treniraš, igraš i trudiš se, sve će ti se vratiti. Ja jesam mlad, možda se moja karijera i razvija ubrzanim ritmom, ali sve sam zaslužio na terenu, nitko mi ništa nije poklonio. Ipak, moram iskoristiti priliku i zahvaliti se treneru Vuliću koji me odmah po dolasku gurnuo u prvu momčad i stao iza mene, to mi je otvorilo put...</p><p>Dobre igre koje je Domagoj pokazivao u prošloj sezoni u dresu Lillea nisu ostale nezamijećene, bilo je i nekih špekulacija o mogućem transferu, no korona je te priče gurnula u stranu.</p><p>- Stvarno se ne zamaram eventualnim transferom, u Lilleu se osjećam odlično, igramo važnu ulogu u francuskom prvenstvu, igrat ćemo Europsku ligu, i stvarno mi se nigdje ne žuri. Naravno da imam svoje snove, ali nema potrebe za preskakanjem stepenica. Uostalom, i onako već igram 'Ligu petice'... - nasmijao se Domagoj za kraj.</p>