<p>Desni kroše, aperkat pa lijevi kroše i to je kraj! Izgledala je tako eksplozivna završnica australskog borba Jimmyja <strong>Crutea </strong>(24) protiv Modestasa <strong>Bukauskasa </strong>(26) iz Litve. Učenik slavnog Sama Greca pokazao je da se od njega može puno očekivati u poluteškoj kategoriji, spremio u džep skoro 100.000 eura i vratio se životu u svom kombiju!</p><p>Da, živi u kombiju, iako je već dovoljno zaradio u borilačkoj karijeri da si može priuštiti stan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Adrianom Vuković</strong></p><p>- Je*eno mrzim plaćati stanarinu i račune. Ja sam životni entuzijast, radio sam to i prije korone. Život u kombiju je nešto što sam oduvijek želio, sviđao mi se taj način života. Nije me briga što ljudi misle o meni, to je ono što želim raditi - rekao je Australac.</p><p> </p><p>Atraktivnom pobjedom nastavio se probijati prema vrhu poluteške kategorije koja je, podsjetimo, ostala bez dugogodišnjeg vladara <strong>Jona</strong> <strong>Jonesa </strong>(33) koji je odlučio napustiti titulu i najvjerojatnije krenuti u tešku kategoriju. </p><p>- Imam sjajne udarce nogama. Htio bih da si svi učine uslugu i pogledaju nekoliko starih borbi Sama Greca. Inače, on mi je trener. I kada nekog zastrašiš leg kickovima možeš ga razj**ati kako hoćeš - opisao je Crute kako je stigao do sjajne pobjede nokautom.</p><p>Bilo kako bilo, Crute se vratio u kombi, a nastavi li s ovakvim nastupima, taj bi kombi mogao dobiti i neku dobru dodatnu opremu.</p>