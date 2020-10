Uh, kakav nokaut! Crute otkrio tajnu: Pogledajte stare borbe...

Sjajni Australac demolirao je litavskog protivnika Modestasa Bukauskasa u prvoj rundi u večeri koju je obilježio povratak velebnog Briana Ortege. Jimmy Crute najavio je velike stvari osmim nokautom u prvoj rundi

<p><strong>UFC Fight Island 6</strong> prošao je u znaku sjajne borbe <strong>Briana Ortege </strong>i <strong>Korean Zombieja </strong>u kojoj se T-City vratio nakon 670 dana i teškog poraza od <strong>Maxa Hollowaya</strong>.</p><p>Ortega je u međuvremenu promijenio tim smatrajući da mu je potreban napredak u 'stojci' i proteklih godinu i pol dana brusio je udaračke tehnike. I zaista, odradio je sjajan nastup pa izdominirao korejskog borca u segmentu u kojem je Korejac najbolji.</p><p>S obzirom da je Ortega crni pojas u BJJ-u i to pod <strong>Renerom Graciejem</strong>, uz prikazanu 'stojku', mentalnu spremnost i nevjerojatno oštrinu koju je prezentirao noćas, bez sumnje možemo reći da se vratio jači nego ikad i <strong>Alexander Volkanovski </strong>ima o čemu razmišljati.</p><p>UFC Fight Island 6 prošao je u znaku Ortege i <strong>Gurama Kutateladzea</strong>, Gruzijca debitanta i velikog prijatelja <strong>Khamzata Chimaeva</strong>, koji je nakon pobjede nad <strong>Mateuszom Gamrotom</strong>, dvostrukim KSW prvakom, javno popljuvao suce i rekao da nije zaslužio pobijediti. Jedan je to od rijetkih trenutaka kada borci idu kontra odluke u svoju korist, no MMA je po mnogočemu poseban sport, a UFC unikatan kolektiv pa je i izjava Kutateladzea borilačkoj publici sjela na "pravo mjesto".</p><p>No, ništa manje atraktivna i ništa manje odlična borba bila je i predstava <strong>Jimmyja Crutea </strong>protiv <strong>Modestasa Bukauskasa</strong>. Sjajni Australac, inače učenik slavnog <strong>Sama Greca </strong>kojeg će se bolji poznavatelji borilačkih sportova rado sjetiti, demolirao je Bukauskasa u prvoj rundi i to na kakav način.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Borilacki/a129119-UFC-Kako-je-Crute-izbombardirao-Bukauskasa.html" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</em></p><p>Nakon pokušaja napada Litavca Crute je pogodio čisti desni kroše u bradu nakon čega je sjeo brutalni aperkat praćen lijevim krošeom. Litavac je pao kao pokošen. Bila je to Australčeva 12. pobjeda u karijeri i čak osma u prvoj rundi.</p><p>- Imam sjajne udarce nogama. Htio bih da si svi učine uslugu i pogledaju nekoliko starih borbi Sama Greca. Inače, on mi je trener. I kada nekog zastrašiš leg kickovima možeš ga razj**ati kako hoćeš - opisao je Crute kako je stigao do sjajne pobjede nokautom.</p>