Hajduk je svladao Šibenik 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je u 73. minuti Hajdukov mladi talent, 19-godišnji Marin Ljubičić.

On je utakmicu počeo na klupi, a potom je u 62. minuti ušao u igru i bio ključni faktor.

- Htio bih se prvo zahvaliti treneru, stožeru i svim igračima koji su me podržavali dosad, prvih sat vremena igre nije bilo lako. Nije Šibenik stvarao neke šanse, ali nismo baš ni mi. Nisu nam dali da puno kreiramo, ali eto, trener je odlučio nakon sat vremena staviti me u igru i mislim da sam to iskoristio na najbolji način - rekao je Ljubičić kojemu je ovo prvi gol za seniore u prvoj utakmici za seniore!

- Nevjerojatan osjećaj. Ovo sam sanjao cijeli život, da debitiram na Poljudu u prvenstvu za Hajduk. Šteta što nije bilo publike, bilo bi još bolje slavlje, ali drago mi je da sam pomogao uhvatiti tri boda, imamo dobar niz u prvenstvu. Sad ide reprezentativna stanka, odmor i onda idemo dalje - rekao je Ljubičić.

Za gol mu je asistirao Vušković, također jedan mladi talent Hajduka s kojim se Ljubičić dobro poznaje:

- Predao sam povratnu loptu, on je napravio lažnjak, taman sam se našao između dvojice, eto ove sezone sam ih nekoliko postigao nekoliko na taj način i prebacio sam loptu preko golmana. To je to!

Hajduk je sad četvrti na tablici s 36 bodova, slijedi reprezentativna stanka u kojoj će se bijeli pokušati spremiti za nastavak sezone i borbu za Europu. Trener Paolo Tramezzani je izgubio glas pa je na uobičajenu izjavu poslao svog asistenta Atillu Malfattija

- Znali smo da nas čeka teška utakmica, Šibenik je odlična momčad, vrlo dobro organizirana. Imaju kvalitetu u napadu i sredini i na to smo bili spremni. Pripremili smo igrače na to da danas moraju biti koncentrirani na svaki detalj i moram reći da su svi vrlo dobro obavili svoj posao. Vrlo smo zadovoljni jer nam je ova pobjeda izuzetno bitna.

Zadovoljstvo je ne samo zbog osvojena tri boda, nego i zbog dobrog nastupa dvojice najmlađih igrača?

- Da, veliko zadovoljstvo. Ovdje sam od siječnja zajedno s glavnim trenerom i sretni smo jer znamo koliko ljudi u Splitu vole ovaj klub i ono što želimo je vratiti na teren Hajdukov duh. Danas su dva mladića Marin Ljubičić i Stipe Biuk zaigrali, i pružili vrlo dobru partiju te nas učinili vrlo ponosnima. Radi se o dva igrača rođena 2002. godine, koji su danas odlično odigrali, potpomognuti s iskusnijim suigračima. Zato smo zaista zadovoljni.

Ljubičić je zabio odlučujući, vrlo lijep pogodak?

- Odličan gol rasnog napadača s centralne pozicije i treba mu svakako čestitati.

Napokon slijedi stanka – dva tjedna za rad, pripremu i oporavak ozlijeđenih igrača?

- Igrači će dobiti tri slobodna dana, a jedan dio ih će se odazvati reprezentativnim obvezama. Mi moramo nastaviti sa svakodnevnim radom i stopostotnim angažmanom. Radit ćemo i na svim detaljima jer nam je vrlo važno nastaviti pozitivan niz u prvenstvu i učiniti navijače zadovoljnima.