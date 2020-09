'Dečke smo za osvajanje Kupa protiv Gorice počastili roštiljem, pjevao se veliki Grdovićev hit'

<p>Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek' sja mati Dalmacija!</p><p>Orila se uspješnica <strong>Mladena Grdovića</strong>, ali ne Dalmacijom, već <strong>Kurilovcem</strong>, malim turopoljskim naseljem, koje je 1971. pripojeno Velikoj Gorici. Razlog? Domaći <strong>NK Kurilovec</strong> 'maznuo' je prvoligaša <strong>Goricu </strong>u finalu Županijskog kupa (2-2, 7-5 nakon jedanaesteraca</p><p>Pa jeste li već Gorici nabili komplekse? Treći put u nizu uzeli ste Županijski kup, drugi put preko Gorice. Prvi ste u selu, ali i najbolji u gradu, barem ako se vodimo rezultatima u finalima Županijskog kupa...</p><h2>'Gorica je naš prijateljski klub'</h2><p>- Ma ne, nema tu posebnog rivaliteta, Gorica je naš prijateljski klub, mi smo tu svoji, kako se kaže... Pa oni su nam čak ustupili ovaj stručni stožer na čelu s mladim stručnjakom <strong>Pericom Vidakom</strong> (30), ali i nekoliko mladih igrača, kojima je 3. HNL, u kojoj se natječemo, sjajna podloga za razvoj - priča nam predsjednik Kurilovca <strong>Dražen Vojnović</strong>.</p><p>Gospodin Vojnović bio je sjajno raspoložen, pao je veliki protivnik.</p><p>- Prekrasan je osjećaj pobijediti klub poput Gorice. Zbog njih se turopoljski nogomet podigao na puno <strong>višu razinu</strong>, a ne zaboravljaju ni manje klubove poput nas, puno nam pomažu. Feštali smo nakon utakmice, naravno, pjevalo se 'Nije u šoldima sve'. Zašto baš ta pjesma? Nema to veze s vrijednošću Gorice u odnosu na nas, tu pjesmu već nekoliko godina pjevamo nakon svake pobjede. Ta tradicija počela je nakon što smo jednom zgodom pobijedili <strong>Vinogradar</strong>, koji je u to vrijeme bio puno moćniji od nas - objašnjava Vojnović.</p><h2>'Možda su mislili da će s nama lako'</h2><p>Je li vas Gorica podcijenila?</p><p>- Trener Dambrauskas poslao je na teren <strong>kombiniranu </strong>momčad, ali bilo je tu ozbiljnih imena poput Hamada, Dvornekovića... Ne bih rekao da su nas podcijenili, ali sigurno je igračima Gorice u podsvijesti bilo da igraju protiv trećeligaške momčadi. </p><p>Utakmica je bila dramatična. Vodio je Kurilovec 2-0 golovima <strong>Luke Sedlačeka</strong> (22) i <strong>Ladislava Roginića</strong> (22), pogađate, bivših nogometaša Gorice.</p><p>- Bio sam jako motiviran, htio sam pokazati Gorici da su možda i pogriješili u procjeni, kad su me se riješili. Naravno da sam slavio gol. Fešta nije predugo trajala, čekaju nas trećeligaški izazovi, a i morate znate da neki naši igrači rade - kazao nam je Sedlaček, student ekonomije i <strong>genijalac </strong>i izvan travnjaka.</p><p>- Da, da, igram pub kvizove, u prvom mjesecu osvojio sam s još dvije natjecatelja 77 tisuća kuna u Potjeri - smije se.</p><p>Da se vratimo na utakmicu... Razgoropadio se trećeligaš, Goricu je spašavao golman <strong>Ivan Banić</strong> (26), ali onda se potvrdila ona stara nogometna. Kad ne zabiješ - primiš.</p><p>Dario Špikić (21) i Iranac Younes Delfi (19) izjednačili su na 2-2, a nakon jedanaesteraca ipak je uspješniji bio Kurilovec. Goricu je opet 'pokopao' njihov nekadašnji nogometaš, golman <strong>Jan Paolo Debijađi</strong> (20), koji je skinuo jedanaesterac Špikiću. Fešta je mogla početi.</p><p>- Nismo baš toliko moćni da se možemo razbacivati premijama, ali mogu vam otkriti da smo dečke počastili <strong>roštiljem</strong>- smije se Vojnović pa dodaje:</p><p>- Stvarno je klub posložen na svim razinama. Stručni stožer na čelu s Vidakom u klubu je već tri godine, dobili su kontinuitet, a momčad nam je prepuna mladih i potentnih igrača, koji stasaju uz par iskusnijih. Sad smo i mi i Gorica kao finalisti Županijskog kupa ostvarili plasman u završnicu Hrvatskog nogometnog kupa. Imamo veliku priliku plasirati se u osminu finala preko Vinogradara, koji ipak više nije moćan kao prije.</p><h2>O utakmici</h2><p>NK Kurilovec - HNK Gorica 2-2 (7-5-11m)</p><p>Strijelci<strong>:</strong> 1-0 Sedlaček (45'), 2-0 Roginić (74'), 2-1 Špikić (84'), 2-2 Delfi (85')</p>