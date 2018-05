Zavrti me nježno! Prljavi ples bio je zanimljiviji od utakmice

West Ham i Manchester United odigrali su 0-0 u 27. kolu Premierlige.

Otkako je sir Alex Ferguson otišao u mirovinu nakon sezone 2012./2013., niti jedna momčad u Engleskoj nije imala više utakmica koje su završile 0-0 od Manchester Uniteda, točno 19 ih sad imaju 'crveni vragovi'.

David Moyes, trener West Hama, ni u desetoj utakmici nije uspio pobijediti Josea Mourinha. A sad ono zanimljivo. Prljavi ples u Londonu.

Na jednoj strani kapetan West Hama Mark Noble, na drugoj Paul Pogba. Prvi korak napravio je Noble, Pogba prihvaća igru! Ali uskoro su Nobleovi prsti u nosnicama veznjaka Uniteda. Uglavnom, plesali su kako su igrali. I da, dobili su žute kartone.

Na kraju su se čak i izgrlili...

Foto: David Klein/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: David Klein/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: David Klein/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No red. Apparently.



Hardly a surprise English referees aren't represented in Russia this summer.pic.twitter.com/fTvQWmCFlo