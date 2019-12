Dečki, skidanje: Nauljeni, seksi vaterpolisti u vatrenom izdanju

Najcjenjeniji hrvatski fotograf Šime Eškinja ponovno je nadmašio sam sebe. Eškinja već nekoliko godina živi i radi u Parizu, poznat je kao modni fotograf, ali ovog je puta zasukao rukave i ušao u nešto drugačiji projekt.

Glamur modnih pista zamijenio je mirisom klora i bazenom Mladosti. Fotografirao je hrvatske vaterpoliste koji su po tko zna koji put stali ispred objektiva i pozirali za vrući kalendar. Naši reprezentativci u ovom su poslu već pravi profesionalci.

- Je, je, inače se šminkam sam svaki dan - smije se golman "barakuda" Ivan Marcelić (25) dok ga vrijedna šminkerica Sanja maže uljem kako bi fotografije bile što atraktivnije.

Foto: Šime Eškinja

- Ovo mi je treća godina da snimam kalendar. Šime je baš super lik pa sve to brzo bude gotovo u jednoj opuštenoj atmosferi, ali dobro to izgleda - kazao je Marcelić pa dodao:

- OK, malo nam je čudno pozirati tako, nismo mi navikli na preveliku medijsku pozornost. Kakve su bile reakcije? Baka i djed su mi rekli da sam lijep, a cura mi je dopustila da me snimaju u takvom izdanju, tolerantna je, haha.

Pred objektiv je stao i ponajbolji hrvatski reprezentativac Maro Joković (32).

- Ni sam ne znam koji mi je ovo kalendar koji sam snimio, iz godine u godinu to sve ide brže i brže. To je jedna lijepa promocija vaterpola - smatra Maro.

Njegova rodbina veseli se svakom kalendaru.

- Jedva čekaju staviti nas na zid, po Dubrovniku ih podijelim hrpu - dodao je.

Maro je pravi profesionalac, nije mu teško odraditi i takve zadatke koji nemaju baš prevelike veze sa sportom.

- Sve su to naše obaveze, mora se to obaviti zbog sponzora i Saveza. Sve se ovo radi da bi se privukla publika i reakcije su zbilja pozitivne, ali mislim da se neke marketinške akcije oko vaterpola promašene. Ali dobro, nisam ja tu da o tome mislim i da to koordiniram - zagonetno je dodao Joković. (mg, bt)

