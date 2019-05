Dečki, što je smiješno? Suigrač u nesvijesti, a oni se zabavljaju

Stadion je zanijemio. Nekoliko igrača potrčalo je prema mjestu gdje je Liam Jones (28), igrač australskog nogometa, pao i ostao ležati. Nije se uopće micao.

I dont want to be a downer but Jacob Weitering should have put some body on and prevented Liam Jones getting a nasty head knock. #AFLBluesNorth pic.twitter.com/9fhQtTKAtx

Bio je mladi Australac bez svijesti nakon što se sudario glavom s protivničkim igračem. Hitno su ga, izravno sa stadiona, prebacili u bolnicu gdje je prošao detaljne pretrage.

Sve je u redu, nema ozljede glave ni vrata i pustili su ga iz bolnice. Uskoro će se vratiti treninzima. Bilo je to za vikend na utakmici njegovog Charltona i North Melbournea na Marvel stadionu u Melbourneu.

Australski nogomet sličan je ragbiju i američkom nogomet, a koristi i neke elemente iz nogometa. U Australiji je to nacionalni sport. U polju je 18 igrača, igralište je slično onome za kriket, ovalnog oblika dugo između 135 i 185 metara.

Dok su liječnici bili uz ozlijeđenog igrača i davali mu kisik, njegovi suigrači su samo koji metar dalje bili sjajno raspoloženi. Kao da ih se to uopće ne tiče. Dok je Liam ležao bez svijesti, oni su se smijali i zafrkavali.

Navijači Charltona su, blago rečeno, poludjeli. Kao i mnogi drugi kojima taj detalj nije promakao u izravnom prijenosu. Jer u jednom trenutku kamera je prebacila fokus s ozlijeđenog igrača i prikazala njegove suigrače i 'veselicu' koja je vladala među njima.

I don’t care if I’m making a big deal of this but this is disappointing from Plowman.. your teammate is down badly, everyone else is worried and shocked for Liam Jones and you’re smiling and giggling 😠 unbelievable 🤷🏻‍♀️ #BoundByBlue https://t.co/5KnGZesLoN