Deja vu na parketu: Mali Prka leti, a Peras trpa koš za košem

Utakmica je tek počela. Treći posjed Hrvatske, uz signal trenera Mile Karakaša što da se odigra. Ivan Perasović dobiva loptu na sredini, pogled prema desnoj strani, filigranski precizan lob pas za žestoko zakucavanje letećeg Roka Prkačina.

Tih stotinjak gledatelja na samo još jednoj običnoj utakmici Fibina U16 Europskog prvenstva u Novom Sadu ostalo je u šoku, uz pljesak se čulo još i dugo: "Uh!"

Ivan Perasović i Roko Prkačin. Na prvenstvu koje obilježavaju poznata prezimena poput Marčiulionisa u Litvi, Tarlaća u Srbiji, Helmanisa u Latviji, Sarice u Turskoj, dva hrvatska sina odskaču.

Velimirov mali zasad je treći strijelac prvenstva, s 19.7 koševa po susretu, a i Nikšin dječak je u blizini: sedmi strijelac, osmi skakač, šesti asistent cijelog EP-a.

- Ponekad pričamo Roko i ja o tome, zezamo se na taj račun, da imamo sličnu priču s očevima - smijao se Ivan Perasović, 200 centimetara visoki vanjski igrač.

The best photo you'll see all day long. #FIBAU16Europe pic.twitter.com/VIkBv5u0RJ

Nevjerojatno snalažljiv između linija, s kretnjama koje vrište "Perasović" sa stotinu metara udaljenosti, uz fintu na trici, jedan dribling u desnu stranu i šut s poludistance koji je sigurnija oklada nego Sandra Perković na europskim prvenstvima.

I dok je Perasović modernija verzija oca, košgeter koji ne prestaje raditi od prve do posljednje sekunde, Roko Prkačin samo fizički podsjeća na oca Nikšu.

- Jasno je da imamo puno razlika, ali imamo i puno sličnosti. Sličan je taj naš karakter, naša osobnost, a pozicije i stil igre su različite - objasnio je Roko.

Otac je bio teškaš, sidrun za čiju igru leđima košu s desne strane terena nitko godinama nije imao rješenja u Hrvatskoj, Turskoj, Rusiji i Grčkoj. Roko je naslijedio visinu i građu, njegov 201 centimetar s 15 godina - bit će i 16 krajem studenog - djeluje još i više s obzirom na raspon ruku i atletske predispozicije.

Ovaj Prkačin voli igrati licem košu. Nisu rijetke situacije u kojima se Hrvatska obrani, Prkačin skupi skok i u tri driblinga je već pod protivničkim obručem, uz pratnju zvuka tipkovnica brojnih skauta i agenata na tribinama Spensa u Novom Sadu. Prototip modernog krila, u što su se uvjerili i Turci i Nijemci i Grci.

- Dajte nam posudite jednog ovakvog visokog, koji sve zna i može, imate ih sve više. Mi vama gurnemo jednog našeg playmakera i to je to, svi dobivamo - smijala se grčka kolegica.

The dynamic duo back at it for @CbfHks 🇭🇷! Ivan Perasovic with the alley, Roko Prkacin with the oop! #FIBAU16Europe



📺 https://t.co/VFIGaDtJET pic.twitter.com/yeAdSwKqMy